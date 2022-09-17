نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء صرف دعم سكني لشهر سبتمبر 2022 وكيفية الحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية برامج مساعدة سكنية للمواطنين المؤهلين غير القادرين على الحصول على سكن مناسب، مما يرفع حصة المملكة في الملكية إلى 70٪، وفي هذا المقال سنوضح لكم موعد الدفع في سبتمبر، وشروط الحصول على الدعم، وكيفية التسجيل في دعم سكني.

موعد صرف دعم سكني

وفقًا للتواريخ التي تحددها مديرية الإسكان، سيتم دفع مدفوعات الدعم لجميع المواطنين الذين يتلقون المساعدة بموجب البرنامج، والذين يستوفون معايير الأهلية في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي ويمكن ترحيل المدفوعات الذهبية إذا تزامن تاريخ الاستحقاق مع أحد أيام العطل الرسمية في المملكة، فسيتم تمديده إلى اليوم التالي لذلك، سيتم الآن دفع دعم الإسكان في 25 سبتمبر هذا يتوافق مع الشهر التاسع والعشرين من الهجرة. شهر صفر الحالي 1444.

تسجيل حساب في الموقع السكني

يمكنك تسجيل حساب على موقع المقيم لاستخدام البرامج والخدمات التي يقدمها الموقع. يتم ذلك في الخطوات الموضحة في الفقرة التالية.

يتم إلى الموقع دعم سكني.

بعد ذلك، يتم تحديد كلمة “تسجيل الدخول” في الصفحة الرئيسية للبرنامج.

في صفحة تسجيل الدخول، انقر فوق إنشاء حساب جديد.

سينقلك الموقع إلى صفحة التسجيل، حيث سيتعين عليك تحديد البيانات الضرورية: رقم التعريف وتاريخ الميلاد والرمز المرئي.

يسمح لك تسجيل حساب بالبدء في استخدام الخدمات التي يقدمها الموقع.

شروط دعم سكني

هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على المساعدة السكنية. تصف الفقرات التالية هذه الشروط وفقًا للوائح إنفاذ برنامج المساعدة على الإسكان وجاءت كالاتي:-