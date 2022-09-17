نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شانجان cs35 بلس ليمتد 2023 تتحدى الكروس أوفر بقسط 400 ريال شهريًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارة شانجان cs35 واحدة من سيارات الكروس أوفر الصينية التي تم تصنيعها بواسطة شركة Changan. وعلي الرغم من أن عمر سيارة شانجان Changan CS35 Plus ليس بالكبير إلا أنها أثبتت جدارتها في سوق السيارات المدمجة متوسطة الحجم. ونجحت السيارة الصغيرة التي ظهر الجيل الأول منها عام 2018 في جذب شريحة معتبرة من المستهلكين. ليس في السعودية فقط بل في دول خليجية أخرى مثل الإمارات ودول عربية مثل مصر. وهذا بفضل توافر تشكيلة متنوعة من الموديلات والطرز التي تأتي جميعًا مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.4 لتر.

مواصفات Changan CS35 Plus 2023

تأتي Changan CS35 Plus 2023 في ثلاثة طرازات. الطراز الأول هو شانجان cs35 تريند، أما الطراز الثاني فهو شانجان cs35 Smart . بينما الطراز الثالث وهو محور حديثنا اليوم والذي جاء تحت اسم شانجان cs35 Limited. وكلها تعمل بنفس المحرك الرباعي الاسطوانات مع فوارق طفيفة في المواصفات والكماليات والسعر.

كما تأتي changan cs35 ليمتد 2023 مع محرك تيربو نوع GDI. مع ناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات. والسيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي. وتم تزويدها بثلاثة أنماط من القيادة هي الاقتصادي والرياضي والثلوج. تبلغ قوة المحرك 156 حصانًا. بينما يصل عزم الدوران إلى 260 نيوتن. السيارة بها خاصية ايكو بوست ويصل معدل استهلاك الوقود إلى 17.3 كلم لكل لتر.

شانجان cs35 2022

لكن مع مقارنة CS35Plus المدمجة موديل 2022 مع شقيقتها الحديثة نجد بعض الفوارق لصالح الموديل الجديد. حيث تعمل شانجان cs35 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.4 لتر بقوة 158 حصانًا و 230 نيوتن متر. ناقل الحركة الوحيد هو ناقل حركة أوتوماتيكي DCT ذو 7 سرعات. تشمل الميزات إيقاف بضغطة زر، وفتحة سقف بانورامية، وكاميرا بزاوية 360 درجة ، وتشغيل المحرك عن بُعد ، ونظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصات ، ومؤشرات النقطة العمياء ، والمزيد.

سعر شانجان changan cs35

يبدأ سعر changan cs35 في السعودية عند 70 ألف ريال. وهي في فئة السيارات الرخيصة التي يمكن اقتناء 4 سيارات منها بسعر سيارة واحدة. تتميز سيارات شانجان بتوفر قطع الغيار ومراكز الخدمة المنتشرة في المملكة. ويمكن الحصول على سيارة شانجان ضمن عروض تقسيط السيارات الجديدة بقسط شهري يصل إلى 400 ريال. يمتد التقسيط ما بين 24 شهرًا و84 شهرًا بحسب الوكيل والجهة التي تقدم التمويل. كما يمكن التقسيط وفق شروط تفضيلية أخرى وعروض خاصة خلال فترات معينة.

عوامل السلامة والأمان

تجمع السيارة بين العديد من وسائل الأمان الأساسية والقياسية. ومن بين هذه الوسائل على سبيل المثال لا الحصر: