نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق استبدال نقاط قطاف من سوا STC السعودية بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق استبدال نقاط قطاف؛ ومعرفة كيفية تحقيق أكثر استفادة منها هي الأكثر بحثًا، لأنه يعتبر من أهم البرامج التي تقدمها شركات الاتصالات، حيث تسعى دومًا شركات الاتصالات لتوفير أفضل المميزات وبرامج الولاء لجذب أكبر عدد من العملاء، وهذا ما تتقنه شركة STC السعودية، وتستطيع أن توفره بشكل يجعل الجميع يبحث عن تفاصيله، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القادمة.

طرق استبدال نقاط قطاف

قبل أن نتطرق لكيفية استبدال النقاط، يجب التنويه أن هذا البرنامج متاح فقط لعملاء STC الأفراد، ولا يسري على المنشآت الحكومية، التجارية، الخدمية، بما في ذلك عملاء قطاف المشتركين حديثًا ببرنامج الأقساط الشهرية، لأجهزة كويك نت، الأجهزة اللوحية)، هؤلاء غير مؤهلين لاكتساب النقاط مقابل الدفعة الشهرية، وتحويل النقاط الباقات المتاحة سيتوجب إتمام هذه الخطوة من خلال تطبيق stc:-

إضافة اسم المستخدم، كلمة المرور.

الضغط على خيار قطاف المتاح بالبرنامج.

الحصول على صفحة عدد نقاط قطاف واستبدالها بما يتماشى بعددها.

ثم البحث عن المكافآت المتاحة التي تتناسب مع عدد النقاط المتاحة.

اختيار الباقة المناسبة مع برنامج المكافآت.

الإقرار بالموافقة و استبدال نقاط قطاف.

الضغط على نعم.

الانتظار حتى يتم ارسال رسالة تفعيل باقة الرصيد التي تم استبدالها للحصول على المكافآت.

نقاط قطاف من سوا STC السعودية

تقدم شركة STC السعودية برنامج قطاف، هو برنامج ولاء العملاء، يمكن الاشتراك فيه بكل سهولة، وعندما يتم تجميع أكبر عدد من النقاط يتم استبدالها عند الشراء، وفي شحن الفواتير، دقائق، رسائل، مكافآت خارجية، وأيضًا أثناء السفر، والإقامة في الفنادق، وهذه تفاصيل نقاط قطاف stc:-

100 نقطة عند سداد الفواتير، بقيمة 10 ريال، رمز التفعيل 761.

300 نقطة عند سداد مستحقات الفواتير، بقيمة 30 ريال، رمز التفعيل 762.

500 نقطة عند دفع فواتير بقيمة 50 ريال، رمز التفعيل 763.

700 نقطة عند سداد فواتير بقيمة 70 ريال، رمز التفعيل 764.

50 نقطة عند شحن سوا بقيمة 5 ريال، رمز التفعيل 791.

100 نقطة عند شحن سوا بقيمة 10 ريال، رمز التفعيل 792.

300 نقطة عند شحن سوا بقيمة 30 ريال، رمز التفعيل 793.

500 نقطة عند شحن سوا بقيمة 50 ريال، رمز التفعيل 794.

نقاط الهاتف الأرضي رمز التفعيل الخاص بها mystc.

50 نقطة = 5 ريال.

100 نقطة = 10 ريال.

300 نقطة = 30 ريال.

500 نقطة = 50 ريال.

طرق اكتساب نقاط قطاف سوا السعودية

برنامج الولاء يتم بناءً على إرجاع ما يدفعه العميل على شكل نقاط يمكن استبدالها فيما بعد في إتمام بعض المعاملات الأخرى، ولاكتساب نقاط قطاف من تلك الطرق الآتية:-

دفع الفواتير سواء أكانت بالهواتف الذكية أو الهواتف الأرضية.

عند سداد فواتير كويك نت.

دفع فواتير الانترنت المنزلي.

شحن سوا.

الشراء من شركاء قطاف الاكتساب.

استبدال نقاط قطاف في المطار

تقدم شركة STC السعودية فرصة تجميع نقاط قطاف واحدة من كل ريال يتم إنفاقها على الرحلات، كما يتم احتساب نقطة واحدة على كل 5 ريال يتم إنفاقها على الفنادق مع المسافر، وطريقة الدفع أثناء السفر والمطار كالآتي:-