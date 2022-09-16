نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على تمويل شخصي سريع من بنك التنمية الاجتماعية بدون كفيل وبدون تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أبرز البنوك في المملكة العربية السعودية منذ تأسيس البنك في عام 1971 برأس مال قدره 5 ملايين ريال سعودي وكان يسمى “بنك الائتمان”، بعد اعتماد برنامج إقراض متخصص من 1983 إلى 1993، زاد رأس مال البنك إلى مليار ريال سعودي، وبلغت رسملة البنك 6 مليارات ريال سعودي في عام 2006 م، وتوسعت المهمة الموكلة إليه لتشمل إقراض الشركات الصغيرة والمتنامية، ودعم تشجيع الادخار والادخار، وأصبح منسقًا لاستكمال رعاية الأعمال الصغيرة في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن أن بنك التنمية الاجتماعية يعد من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية نظرًا لكم القروض الذي يقوم بتقديمها إلى العديد من الاشخاص الراغبين في الحصول على هذا الدعم، كما أن مثل تلك القروض يساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد السعودي وتزامنًا مع رؤية المملكة الاستراتيجية لعام 2030.

شروط الحصول على قرض الاسرة من بنك التنمية لعام 1444

أعلن بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن عدة شروط يجب على المقترضين استيفاؤها للحصول على قرض الاسرة وهي تتمثل في الاتي:-

يجب سداد القسط الأول من القرض بعد 30 يومًا من استلام القرض.

تسمح البنوك للمرأة بالحصول على قروض عائلية في حالة الطلاق أو فقدان طفل.

يجب ألا يستفيد المقترض مالياً من قرض آخر من بنك آخر وقت تقديم الطلب.

الحد الأقصى لسن المقترض هو 70.

تقديم جميع الضمانات اللازمة على النحو الذي يحدده بنك التنمية الاجتماعية.

تقديم دليل على قرض رهن عقاري لا يقل عن نفس مبلغ القرض المقدم.

ألا يزيد الراتب الشهري للمقترض عن 10،000 ريال ولا يزيد الدخل السنوي عن 120،000 ريال.

يعتبر الأبناء الذين تقل أعمارهم عن 24 عامًا جزءًا من الأسرة ولا يمكن توظيفهم أو زواجهم.

إرسال جميع المستندات المطلوبة.

كيفية حجز موعد بنك التنمية الاجتماعية 1444

أطلق بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة تحديد موعد الطبيب نيابة عن البنك لضمان وصول المستفيدين إلى الخدمات المصرفية الضرورية، وتوفير الوقت والجهد للحد من انتشار وباء فيروس كورونا الجديد لحماية صحة وسلامة المواطنين، سيتم حجز مواعيد الزيارة وفقًا للإجراءات التالية: