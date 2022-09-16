نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط و طريقة التسجيل في موهبة 1444 وموعد الإعلان عن النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة هُنا نوفر لكم الطريقة الصحيحة طريقة التسجيل في موهبة في السعودية، البرنامج الوطني لتحديد الموهوبين قد أعلن عن فرصة للانضمام لمن لديه مواهب في المملكة العربية السعودية واليوم نوفر لكافة المتابعين في كل مكان رابط وطريقة التسجيل في موهبة 1444 هـ بالإضافة إلى مواعيد الإعلان عن النتائج، وجاء هذا البرنامج بشكل مباشر من أجل المساهمة في رعاية الموهوبين والعمل على تنميه المواهب والمهارات الموجودة وتوجيههم بشكل كبير، كما يهدف إلى تطوير الموهوبين والعمل على تعزيز الإبداع وتطويره بشكل يخدم الطلاب والمجمع، كما يسعى البرنامج إلى تحسين الاستدامة المالية مع تحسين كفاءة الكوادر في المؤسسة.

موعد فتح التسجيل في موهبة

وقد تم تحديد باب فتح التسجيل في منصة موهبة بشكل فعلي في 8 أغسطس 2022، على أن يتم إعلان النتائج في 31 أكتوبر 2022، وإليكم في الفقرة التالية خطوات وطريقة التسجيل في موهبة.

طريقة التسجيل في موهبة 1444

من خلال بوابة موهبة يمكن التسجيل لكافة الطلاب ممن جميع الأعمار في المملكة العربية السعودية عبر الخطوات التالية :-

في البداية يجب الدخول إلى موقع بوابة موهبة الإلكتروني

قم بالضغط على اختيار إنشاء حساب جديد

من خلال الخانات البيانات قم بإضافة رقم الهوية أو رقم الإقامة

قم بإدخال كافة المعلومات مثل (الاسم، الرقم السري، البريد الإلكتروني للطالب، سجل كل المعلومات التالية، تحديد النوع، والجنسية، رقم الهاتف المحمول

يدب تحديد الموهبة والقدرة الرئيسية للمستخدم

الحصول على الرمز الخاص بك ومن ثم اضغط على موافقة الشروط والأحكام

قم بالضغط على كلمة تسجيل

شروط التسجيل في موهبة

ومن ضمن شروط البرنامج الوطني من أجل اكتشاف الطلاب بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثاني المتوسط وذلك من الحاصلين على الدرجة المطلوبة في اختبارات المقياس وكذلك برنامج العلوم والرياضيات ولكن تم تحديد الشروط كالتالي :-

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

إمكانية قبول الغير سعودين ولكن بنسبة 1%

يجب على الطلاب المتقدمين اجتياز المقياس المطلوب للمواهب العقلية

يجب أن يكون منتظم دراسيًا

يجب أن يكون متقدم في سجل الدورات الموهبة في برامج الدارسة

يجب الالتزام بالوقت المعلن للطلاب في مواعيد التسجيل

أسعار ورسوم اختبار المواهب 1444

أما عن الرسوم المطلوبة للاختبارات فتم تقديرها بقيمة 200 ريال وبالتالي يمكنك ذلك بالتواصل بشكل مباشر على البرنامج الوطني والذي من خلاله يتم اكتشاف المواهب 1444.