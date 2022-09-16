نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي في 30 دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لمن يرغب في الحصول على قرض شخصي يعمل على تحقيق أهداف لا يمكن تحقيقها ضمن حدود الميزانية الشهرية للفرد، ويتيح مصرف الراجحي القيام بذلك في ثلاثين دقيقة فقط مصرف الراجحي هو أيضًا أحد أهم وأهم البنوك في المملكة السعودية، وفقًا لمصادر موثوقة ويمكنه أيضًا تنفيذ عدد من الإجراءات السريعة والسهلة التي لا تستغرق سوى نصف ساعة، ويقدم مجموعة متنوعة من خيارات التمويل للمواطنين والمقيمين في الدولة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، يمكنه أيضًا دفع مبلغ التمويل المطلوب في العديد من المنشآت العملية.

الشروط التمويل الشخصي لمصرف الراجحي 1444.

أهم ما يميز تمويل الراجحي هو أنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية يسعى البنك أيضًا إلى توفير شروط بسيطة مقبولة لجميع فئات العملاء الاجتماعيين، شروط التمويل في مصرف الراجحي كالتالي:

لا يمكن أن يكون عمر المتقدم أكبر من 60 عامًا بالنسبة للعمل بأجر و 70 للعمل بأجر.

لا يمكن أن يقل الدخل الشهري للمواطن السعودي العامل عن 2000 ريال سعودي، ولا يمكن أن يقل الدخل الشهري للمواطن السعودي المتقاعد عن 1900 ريال سعودي.

بالنسبة للمقيم لا يمكن أن يقل دخله الشهري عن 5000 ريال.

من الضروري أن يعمل مقدم الطلب لدى صاحب عمل وافق عليه البنك.

كيف يمكننك الحصول على تمويل من مصرف الراجحي؟

هناك عدة طرق لطلب التمويل من مصرف الراجحي الطرق المتاحة هي كما يلي:

الدخول باستخدام تطبيق الراجحي للهواتف الذكية.

اجتمع في أقرب مكتب لمصرف الراجحي.

اتصل بأرقام مصرف الراجحي لمعرفة المزيد عن التمويل.

مزايا معاملات مصرف الراجحي

يعتبر مصرف الراجحي من أهم البنوك السعودية ومن أهم الميزات التي تميزه:

تتوافق كل معاملات البنك مع أحكام الشريعة الإسلامية. بالنسبة للمواطنين والمقيمين السعوديين فإن أطول فترة سداد والتي قد تصل إلى 60 شهرًا هي 36 شهرًا. تمويل مصرف الراجحي سريع وفوري. بالإضافة إلى ذلك يسمح مصرف الراجحي بتمويل العملاء غير السعوديين. لا يُطلب من الراعي الموافقة على طلب التمويل بسبب شروطه المتساهلة. لا يوجد تاريخ محدد مطلوب والعميل له الحرية في طلب السداد المسبق للتمويل. معدل النسبة السنوي يبدأ من 2.41 بالمائة. السرعة في استكمال إجراءات التمويل وتقييم الطلب والاستجابة لذلك الطلب.

أهمية تمويل الوطني الراجحي