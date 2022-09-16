نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي يتم التسجيل لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 و أهم الشروط للتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة متي يتم التسجيل لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين تم الإعلان من قبل هيئة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن بداية التسجيل للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين، يعتبر اختبار الرخص المهنية للمعلمين هو أحدا لاختبارات التي يتم القيام بها من قبل معلمي ومعلمات المملكة، وهو من أهم الاختبارات الذي يعتبر من الشروط التي تتطلب استيفاءها والقيام بها لكي يستطيع المعلم أو المعلمة بمزاولة مهنة التعليم، وهو يقيس مدى إلمام المعلم بالمعلومات الخاصة بالمادة التعليمية التي يقوم بتدريسها والاختصاص بها، كما يمكن التعرف علي طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين وما هي الحالات يتم بها إلغاء الرخصة المهنية.



متي يتم التسجيل لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين

من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين وذلك بحسب ما هو موضح:

موعد تسجيل اختبار الرخصة المهنية (العام) للنساء يبدأ التسجيل في 5 سبتمبر 2022م وينتهي التسجيل المبكر في 8 أكتوبر 2022م. ثم موعد تسجيل اختبار الرخصة المهنية (العام) للرجال يبدأ التسجيل من 29 أغسطس 2022م وينتهي التسجيل المبكر في 8 أكتوبر 2022م. يكون موعد اختبار الرخصة المهنية (التخصصي) للنساء يبدأ التسجيل في 5 سبتمبر 2022م وينتهي التسجيل المبكر في 26 نوفمبر 2022م. ثم يكون موعد اختبار الرخصة المهنية (التخصصي) يبدأ التسجيل من 29 أغسطس 2022م وينتهي التسجيل المبكر في 26 نوفمبر 2022م.

شروط التقديم للرخصة المهنية للمعلمين

هناك عدد من الشروط التي لا بد أن تتوافر حتى يتمكن المعلمون من التقديم للحصول على الرخصة المهنية الخاصة بهم، وتلك الشروط على النحو التالي:

أن يكون المعلم حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المعتمدة. ثم أن يجتاز المعلم الاختبار العام والتخصصي والحصول على الحد الأدنى من الدرجات. دفع رسوم الاختبار المقررة للحصول على الرخصة. ثم تقديم طلب الحصول على الرخصة بشكل إلكتروني. تحقيق عدد سنوات الخبرة المطلوبة. تقديم طلب إصدار أو تجديد للرخصة بشكل إلكتروني من خلال نظام الرخص المهنية للمعلمين.

الاستعلام عن موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

يمكن التعرف على موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، والذي تحدّده هيئة التعليم والتدريب من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب. ثم اختيار المنتجات والخدمات. الضغط على الرخصة المهنية. ثم النقر على جدول الاختبار. الاطلاع على الجدول لمعرفة مواعيد الاختبار القادم.

درجة النجاح في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

لقد تم تحديد الدرجات الخاصة بالنجاح للمعلمين المتقدمين لاختبار الرخص المهنية، والتي كانت على النحو التالي: