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عمر شويل - جدة التقديم علي وظائف وزارة الصحة السعودية 1444 الشروط والتخصصات المطلوبة وموعد تقديم وظائف وزارة الصحة فى المملكة والتي تم الإعلان عنها خلال الساعات الماضية لشغل وظائف فى العديد من التخصصات والمؤهلات المطلوبة فى وظائف وزارة الصحة ويجب على الراغبين فى التقديم على وظيفة وزارة الصحة السعودية الاطلاع على كافة الشروط والمؤهلات الدراسية المطلوبة واتباع خطوات التسجيل فى وظائف وزارة الصحة السعودية 1444.

شروط التقديم فى وظائف وزارة الصحة السعودية 1444

أولا التقديم متاح للموطنين والمواطنات من حملي الجنسية السعودية.

يشترط ايضا توافق المؤهل الدراسي مع التخصصي الوظيفي المطلوبة فى وزارة الصحة.

ايضا يشترط حسن سير وسلوك المتقدمين للتسجيل بوظيفة وزارة الصحة.

تقديم وثيقة التخرج تحتوي على التقدير العام وكذلك النسبة المئوية او المعدل التراكمي وأيضا تاريخ التخرج.

ايضا فى حالة الحصول على الشهادة من خارج المملكة يجب توثيق الشهادة ومعادلتها من وزارة التعليم السعودية.

ثم يحب ارفاق مفاتيح التعديل بالإضافة الى السجل الاكاديمي.

كذلك يتشرط تقديم برنت التأمينات ومشهد من المؤسسة التي عمل بها سابقاً مع شهادة الخبرة.

موعد التقديم فى وظائف وزارة الصحة السعودية 1444

وفق ما تم الإعلان عنه رسميا من قبل وزارة الصحة عن موعد تقديم وظائف وزارة الصحة يبدأ التقديم رسميا من يوم الجمعة الموافق 20 صفر 1444 وموعد انتهاء تقديم وظائف الصحة السعودية سيكون يوم الثلاثاء الموافق 24 صفر 1444 ويستمر التقديم لمدة خمسة أيام فقط على بوابة التوظيف فى وزارة الصحة السعودية.

التخصصات المطلوبة فى وظائف الصحة السعودية 1444

أولا حاملي البكالوريوس فى تخصصت علوم الحساب.

ثم الحاصلين على بكالوريوس تخصصات تحليل البيانات.

ايضا حاملي البكالوريوس فى تخصصات نظم المعلومات.

كذلك الحاصلين على بكالوريوس فى تخصص التمويل.

بالإضافة الى الحاصلين على بكالوريوس فى تخصص الاستثمار.

رابط التقديم في وظائف وزارة الصحة السعودية 1444

بعد فتح باب التقديم رسميا لتلقي طلبات التوظيف في وزارة الصحة لحاملي مؤهل البكالوريوس في التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف والتي بدا اليوم الجمعة لمدة خمسة أيام تنتهي يوم الثلاثاء القادم وذلك على رابط وظائف الصحة السعودية على بوابة التوظيف وزارة الصحة السعودية 1444.