نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم في وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1444 وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن إطلاق التسجيل الإلكتروني لتجنيد الزي الرسمي للرجال والنساء للعمل في القطاع العسكري، والتي تعد من أهم الوزارات في المملكة العربية السعودية نظرًا لدورها الكبير في حفظ وحماية السلام من أي ضربات، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الهامة حول كيفية التقديم إلى هذه الوظائف وشروط القبول.

وظائف وزارة الدفاع 1444

أعلنت المديرية العامة للصحة بالقوات المسلحة بالمملكة، عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة للذكور والإناث من بين هؤلاء، هناك حوالي 650 وظيفة في العديد من التخصصات والمدن في المملكة وأوضحت وزارة الدفاع في رسالة على الصفحة الرسمية لشبكة التواصل الاجتماعي تويتر، أن يوم الأحد 5 أبريل 1444 الموافق 30 أكتوبر 2022 سيبدأ الاستقبال والتسجيل في التجنيد الموحد، فضلاً عن أن وزارة الدفاع لديها الكثير من القطاعات المختلفة سواء العسكرية أو التعليمية وكذلك الطبية، بما يساهم ذلك في حفظ وسلامة أمن المملكة العربية السعودية، وتأتي كل تلك الوظائف المعلن عنها وفقًا لضوابط وشروط تعلنها الجهة المختصة حتى يتم قبول كافة المتقدمين.

شروط العمل بوزارة الدفاع

حددت وزارة الدفاع العديد من الشروط التي يجب الوفاء بها من أجل التقدم للتجنيد الموحد وهي تتمثل في الاتي:-

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين من الذكور أو الإناث.

يجب أن تكون الخلفية التعليمية لمقدم الطلب على الأقل دبلوم المدرسة الثانوية.

إذا تم الحصول على مؤهلك التعليمي خارج المملكة، فيجب عليك تقديم مؤهل معادل من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يتراوح عمر المتقدمين بين 18 و 45 عامًا.

يجب على المتقدمين أن يشهدوا بأنهم قاموا بأعمال حسنة ولم يشاركوا في الأمور المتعلقة بالشرف والأمانة العامة.

يجب أن يكون ارتفاع المتقدمين متناسبًا مع وزنهم لأغراض اللياقة البدنية.

يجب ألا يقل طول النساء عن 155 سم وأن لا يقل ارتفاع الرجال عن 160 سم.

يجب ألا يعمل مقدم الطلب في وكالة حكومية.

يجب ألا يتم فصل المتقدمين من أي من القوات المسلحة.

إذا كانت المتقدمة متزوجة، يجب أن تكون الزوجة مواطنة سعودية.

اجتياز الفحص الطبي وامتحان القبول والمقابلة الشخصية.

رابط التقديم في وظائف وزارة الدفاع

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل التقديم في وظائف وزارة الدفاع والتي تتمثل في الاتي:-