نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استخراج عقد إيجار في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط استخراج عقد إيجار في المملكة العربية السعودية, وضعت إدارة الإسكان السعودية شروط وضوابط تحدد عملية القيام بتأجير أي شيء ملك لشخص آخر, وذلك لضمان أن كل شخص يحصل علي حقوقه القانونية, في أن يحصل المالك حصوله علي قيمة الإيجار وعدم تلف العقار الذي قام بتأجيره, وكذلك لضمان أن يحصل المستأجر علي كل حقوقه, وفي ظل سعي الحكومة السعودية في تحويل الخدمات التقليدية الذي يحصل عليها كل من يقيم داخل الأراضي السعودية إلي خدمات إلكترونية مميزة تسهل علي الأشخاص الحصول عليها في أي وقت, ومن أجل ذلك قامت وزارة الإسكان بإنشاء منصة إلكترونية مميزة تسمي بمنصة إيجار.
شروط استخراج عقد إيجار في المملكة العربية السعودية
هناك شروط يجب أن يقرأها كلا من المستأجر والمالك لكي يضمن كل زي حق حقه, لذا الشروط التي تم وضعها هي.
- يجب أن يكون العقد مذكور فيه قيمة عقد الإيجار بشكل شهري وكذلك سنوي.
- يجب أن يبين العقد قيمة التأمين الذي سوف يحصل عليه المالك.
- توضيح عدد الدفعات.
- يجب ذكر في عقد الإيجار كل ما يتعلق بدفع رسوم المياه والكهرباء والغاز ومواقف السيارات.
- يجب أن يكون العقد موضحه أنه من أي نوع بالضبط.
- توضيح مكان وتاريخ العقد.
- توضيح في ماذا سوف يتم استخدام هذا العقار الذي تم تأجيره, أي أنه سوف يكون مكان للمسكن أو إداري أو غير ذلك.
- كتابة وصف تفصيلي للعقار الذي سوف يتم تأجيره.
- كتابة كل المعلومات التي تخص المالك والمستأجر.
طريقة طباعة عقد الإيجار عبر منصة إيجار
يمكن لكل شخص قام باستأجر عقار أو قام بتأجير عقار أن يقوم بطباعة عقد الإيجار هذا بكل سهولة وبأسرع وقت ممكن.
- الدخول علي منصة إيجار الإلكترونية.
- الضغط علي الخدمات الإلكترونية.
- ثم يتم الضغط علي أيقونة شبكة الإيجار.
- قم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم يتم الذهاب إلي عقود الإيجار.
- ثم يتم الضغط علي البحث للعثور على العقد.
- الضغط علي عرض العقد.
- ثم تقوم بتحميل عقد الإيجار.
- يمكنك الآن أن تقوم بطباعة العقد بكل بساطة.
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