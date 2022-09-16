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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن 59 دعم أكتوبر 2022 بعد مراجعة التعديلات الجديدة التي تجري دوما في مواعيد إيداع الدعم الشهري لكل شخص انطبقت عليه مفاهيم وأصول ضوابط الدعم، حيث لن يصرف الدعم الشهري لكل المواطنين في المملكة العربية السعودية بل لبعض الفئات الفقيرة أو متوسطة الحال، ولذلك قامت الحكومة السعودية بنشر لائحة جديدة تشمل ما يصيبهم الدعم الشهري من حساب المواطن، وذلك بعد قامت منذ عام بتعليق قبول مواطنين جدد للحصول على الدعم.

موعد صرف حساب المواطن 59 دعم أكتوبر 2022 بعد مراجعة التعديلات الجديدة

يصرف الدعم الشهري لحساب المواطن من أجل المساعدة في مساندة الأسر الفقيرة في ارتفاع أسعار المنتجات، حيث تساهم تلك المبالغ في سد جزء كبيرة في شراء المنتجات الغذائية والاحتياجات اليومية للمواطنين، لذا تجد الكثيرون ينتظرون موعد صرف دعم حساب المواطن بشدة وخاصة في ظل حالة الإصلاحات التي تجري دوما في المملكة والتي تتسبب في ارتفاع معظم المنتجات، حيث يتم صرف الدعم الشهري يوم 10 اكتوبر 2022، تتم آلية الاستعلام عن الدعم الشهري عن طريق الدخول على رابط حساب المواطن.

شروط صرف حساب المواطن

يصرف الدعم الشهري لحساب المواطن بمعايير يجب أن تأخذ في الحسبان، أهم هذه الشروط التالي:

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ينبغي أن يكون من أصحاب الأجور والرواتب المنخفضة.

يجب أن يكون متواجد ويعيش بداخل مدن وقري المملكة.

يتجاوز عمر المستفيد ثمانية عشر عام.

الأشخاص المستقلين، الأرامل والمطلقات.

ألا يكون قد بداخل السجون أو دار الإيواء.

الفئات المستحقة لدعم حساب المواطن

الفئة الأولي التي تقل رواتبهم عن 8699 ريال سعودي.

تبدأ من 8700 ريال إلي 11999 ريال سعودي. تبدأ من 12 ألف ريال سعودي وحتي 15299 ريال سعودي. تبدأ من 15300 ريال وحتي 20159 ريال سعودي. الفئة الأخيرة التي لا تستحق الدعم من يتجاوز رواتبهم 20160 ريال سعودي.

رقم حساب المواطن الجديد

يرغب الكثير من المواطنين والمواطنات السعوديين المنطبق عليهم معايير الاستحقاق التواصل مع فريق الدعم الفني لحساب المواطن لأجل المساعدة في الاستفسارات، حيث يتم الاستعلام من خلال رقم 19911 بداية من الساعة 7.30 صباحا وحتى الساعة 2.30 مساءاً، كما يمكنك ايضا تقديم شكوى من خلال موقع my.gov.sa طوال اليوم 24 ساعة، ومنه تحتاج تسجيل بعض البيانات.

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