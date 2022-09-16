وظائف وزارة التجارة للذكور والإناث المسميات الوظيفية المطلوبة وأهم الشروط

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عمر شويل - جدة وظائف وزارة التجارة للرجال والإناث، أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والإناث للمراتب الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة وذلك من خلال التقديم عبر رابط منظومة جدارة للوظائف، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم المسميات الوظيفية المطلوبة وأهم الشروط ورابط وموعد التقديم.

وظائف وزارة التجارة للرجال والنساء والمسميات الوظيفة المطلوبة

ذكرت الوزارة عبر موقعها الرسمي في تويتر عن توافر عدد ثمانية وخمسون وظيفة شاغرة للجنسين جاءت بالمسميات الوظيفة التالية:

الشروط المطلوبة

الأولوية بالمعدلات خمسون بالمائة فأكثر وعند التساوي بين المتقدمين في المعدل يتم الترشيح للأحدث في التخرج.

للمتقدم الحاصل على أحد الدرجات العلمية في التخصصات المطلوبة من خارج المملكة يتوجب عليه تقديم قرار معادلة مصدقة من وزارة التعليم السعودية.

لا بد من اجتياز اختبار القدرة المعرفية.

التأكد من صحة البيانات الخاصة بالمتقدمين لأنه في حال تسجيل بعض البيانات غير الصحية سيتم استبعاد المتقدم.

اجتياز المقابلة الشخصية.

ويتطلب من المتقدمين ضرورة أن تكون البيانات الموجودة متطابقة تماماً بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية حتي لا يتم الاستبعاد من الترشح لشغل أحد المسميات الوظيفية المطلوبة

رابط التقديم على الوظائف المعلنة

أعلنت الوزارة عن إتاحة التقديم للرجال والإناث الحاصلين على الدرجات العلمية في التخصصات المطلوبة من خلال رابط منظومة جدارة وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنظومة جدارة. تسجيل الدخول إلى حسابك الخاص بالمنصة. الاطلاع على البيانات الموجودة مع التأكد من صحتها ثم اضغط على زر تقديم. يتم تحديد الوظيفة التي ترغب في الحصول عليها. يتم الضغط على زر حفظ الطلب.

موعد التقديم

بعد الإعلان عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة بوزارة التجارة ازدادت معدلات البحث بكثرة عن الشروط والمسمي الوظيفي والموعد المحدد لبدء التقديم وكانت الوزارة قد قالت أنه سوف يتم بدء تلقي الطلبات في يوم الثلاثاء المقبل الموافق الرابع والعشرون من صفر 1444 الموافق العشرون من سبتمبر 2022 على أن يستمر وينتهي في الثامن والعشرون من صفر 1444 الموافق الرابع والعشرون من سبتمبر 2022.