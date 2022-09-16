نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير للجوالات اليوم الوطني 92 على الآيفون وأجهزة سامسونج في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات اليوم الوطني 92 هي عبارة عن مجموعة من الخصومات على أجهزة الهاتف المحمول التي قامت بتقديمها العديد من الشركات العالمية مثل عروض جرير للجوالات 2022 ايفون المقدم من خلال شركة أبل وفي مكتبة جرير عروض اليوم الوطني متاح إمكانية الحصول على خصومات على أجهزة هواوي وسامسونج وأكثر من نوع آخر، وسوف نقدم لكم أبرز عروض اليوم الوطني في السعودية أو العروض الأسبوعية في مكتبة جرير.

عروض جرير للجوالات اليوم الوطني 92

شاركت مكتبة جرير في تقديم خصومات للمواطن والمقيم في جميع فروعها بالمملكة العربية السعودية وأطلقت عروض جرير للجوالات اليوم الوطني 92 والتي تبدأ من عروض ايفون في المكتبة.

عروض ايفون في مكتبة جرير

متاح أنواع عديدة من الآيفون أحد أهم الأجهزة التي قامت شركة أبل بتقديمها ومن بين عروض ايفون في اليوم الوطني مكتبة جرير التي تنافس عروض طيران اليوم الوطني فهي كما يلي:

تدعم أجهزة ايفون الجيل الخامس وخصوصًا أبل ايفون 13 برو ماكس المتوفر باللون الذهبي واللون الأزرق والأخضر والفضي وغيره من الألوان ويمكن شراء الجهاز بسعر 6999 ريال سعودي ومساحة الجهاز 1 تيرا بايت.

بينما عند شراء جهاز ابل ايفون 13 برو الجيل الخامس باللون الفضي وسعة التخزين 1 تيرا بايت سيكون السعر 6599 ريال سعودي.

جهاز ابل ايفون 13 برو ماكس في مكتبة جرير متوفر بمساحة التخزين 512 جيجا بايت بسعر 6199 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات 2022

متاح إمكانية شراء أجهزة سامسونج في عروض جوالات جرير الأسبوعية والحصول على هداية قيمة وخصومات مميزة أيضًا كما أن الفترة الحالية تشهد طرح عروض سيارات اليوم الوطني 92 ومن بين عروض أجهزة سامسونج في جرير ما يلي: