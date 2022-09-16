نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان وظائف وزارة الصحة السعودية ١٤٤٤ لحملة شهادة البكالوريس للسعوديين من الجنسين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الصحة السعودية عن بدء استقبال طلبات التقديم بالوظائف الشاغرة لديها، بدءًا من اليوم الجمعة 20 صفر 1444 الموافق 16 سبتمبر 2022، في التخصصات التقنية والإدارية والمالية للسعوديين من الجنسين، من حملة شهادة البكالوريوس في تخصصات علوم الحاسب، ونظم المعلومات، والاستثمار والتمويل، وفق الشروط المعلن عنها الواجب توافرها في المتقدمين وظائف وزارة الصحة السعودية ١٤٤٤ للعمل في ديوان الوزارة، مع العلم بأن آخر موعد للتقديم هو يوم الثلاثاء القادم الموافق 20 سبتمبر 2022 الموافق 24 صفر 1444، والتقديم إلكترونيًا من خلال رابط بوابة التوظيف وزارة الصحة.

شروط التقديم في الوظائف وزارة الصحة السعودية ١٤٤٤

في نفس السياق السابق ذكره أكدت وزارة الصحة السعودية على العديد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين حتى لا يتم رفض طلبهم نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا شرط أن تكون جنسية المتقدم أو المتقدمة للوظائف الشاغرة سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.

كذلك شرك أن يكون المتقدم مقيم إقامة كاملة في المملكة.

أيضًا شرط توافر خبرة في القطاع الصحي للمتقدمين للوظائف الشاغرة.

كما يشترط أن يكون المتقدم حاصل على وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام والمعدل التراكمي، والنسبة المئوية، وتاريخ التخرج.

كذلك يجب على المتقدمين حال حصولهم على شهاداتهم العلمية من الخارج، إرفاق شهادة المعادلة الصادرة من وزارة التعليم السعودية.

في النهاية يجب تقديم برنت تأمينات ومشهد عليه من صاحب العمل لمن لديهم خبرات سابقة في ممارسة المجال.

كيفية التقديم عبر موقع بوابة التوظيف وزارة الصحة 2022-2023

بالإضافة لما سبق ذكره لراغبي التقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية ١٤٤٤ الشاغرة بإمكانهم اتباع الخطوات التالي ذكرها بالترتيب:

بادئ ذي بدء القيام بالولوج لبوابة توظيف وزارة الصحة السعودية https://erp.moh.gov.sa.

يلي ذلك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والبريد الإلكتروني، وإعادة كتابة رمز التحقق ومن ثم تسجيل الدخول.

أيضًا قم باختيار أيقونة وظائف شاغرة ، واختر التخصص المراد التقديم فيه.

كذلك قم بتعبئة كافة البيانات بدقة شديدة.

في تلك الخطوة قم بإرفاق كافة المستندات الثبوتية.

أيضًا انقر بالموافقة على أيقونة الشروط والأحكام.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة إرسال طلب، وانتظر رسالة تأكيد بنجاح عملية إرسال الطلب.

المسميات الوظيفية والتخصصات الشاغرة بوزارة الصحة السعودية 1444

في الختام ووفق إعلان وظائف وزارة الصحة الشاغرة فإن التخصصات الوظيفية المطلوبة هي: