نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتبة جرير عروض اليوم الوطني في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكتبة جرير عروض اليوم الوطني هي عبارة عن مجموعة من التخفيضات على الأجهزة الإلكترونية من بينها أجهزة الكمبيوتر الشخصي وأجهزة الهاتف المحمول، فيمكن الاستمتاع بأحدث عروض جرير للجوالات اليوم الوطني 92 السارية على كافة الأنواع من بينها عروض اليوم الوطني جوالات سامسونج أو عروض جوالات هواوي في اليوم الوطني وغيرها من أجهزة أبل المميزة، وسوف نتعرف على عروض جرير للجوالات اليوم.

مكتبة جرير عروض اليوم الوطني

تعد مكتبة جرير واحدة من أهم الشركات المتخصصة في تقديم الأجهزة الإلكترونية والأدوات المدرسية وتوفر العديد من العلامات التجارية للمواطنين ومن بين مكتبة جرير عروض اليوم الوطني العروض المقدمة على أجهزة اللاب توب ومنها:

عرض مميز على جهاز اسوس زين بوك برو دو 15 أحد أهم أجهزة الكمبيوتر المحمول بشاشة تصل إلى 15.6 بوصة وسيكون السعر شامل الضريبة 13.999 ريال سعودي.

أما سعر ابل ماك بوك برو 13 من مكتبة جرير خلال الفترة الحالية فهو 8499 ريال سعودي شامل للضريبة المضافة.

كما أن هناك هواوي ميت بوك اكس برو المميز بشاشة تصل إلى 14.2 بوصة وصل سعره في عروض مكتبة جرير لليوم الوطني إلى 8999 ريال سعودي.

متوفر هواوي ميت بوك بشاشة 13 بوصة بسعر 3499 ريال سعودي وهو من الأجهزة التي تدعم الجيل الحادي عشر وهذا السعر شامل للضريبة المضافة.

متاح جهاز اسوس برو ارت ستوديو بوك برو بشاشة تصل إلى 16 بوصة وإنتل كور أي 7 بسعر 9199 ريال سعودي.

وتشارك العديد من الشركات في عروض اليوم الوطني طيران 2022 كما شاركت مكتبة جرير بتقديم العديد من الأجهزة الذكية من بينها الجوالات.

عروض أجهزة ابل مكتبة جرير اليوم الوطني

أما عن أجهزة أبل فهي متوفرة لدى مكتبة جرير في خصومات هذا الأسبوع ومتاح في السعودية عروض سيارات اليوم الوطني 92 ومن بينها أجهزة الايفون بجميع أنواعها: