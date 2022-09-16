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عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور استعلام 1444 لكل مواطن مستفيد من الضمان ويريد القيام بعملية الاستعلام عليه أن يقوم إتباع عدداً من الخطوات قامت وزارة الموارد المائية والتنمية الاجتماعية حتى يتمكن من عملية الاستعلام بنجاح، حيث تعتبر مؤسسة الضمان الإجماعي من أهم المؤسسات التي تواجد في المملكة العربية السعودية وتسعى إلى توفير كل ما تحتاج إليه المواطن السعودي وتقديم الدم اللازم له، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على طريقة الاستعلام.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام

يوجد بعض الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها حتى تتم عملية الاستعلام في مؤسسة الضمان الاجتماعي، التي تعتبر من أهم أنواع الدعم الذي قامت السعودية بتوفيره خلال السنوات الماضية، وتتمثل خطوات الاستعلام في الآتي:

يتم الدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمؤسسة الضمان الاجتماعي السعودي.

اختيار زر بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي النقر عليه.

تسجيل رقم السجل المدني الخاص بصاحب الطلب.

ثم تسجيل رَقَم الضمان له.

بعد ذلك اختيار زر التحقق من الاستخدام البشري والضغط عليه.

وأخيرا في حالة صحة جميع البيانات يتم الضغط على أيقونة عرض.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

من اهم الشروط الخاصة بالتسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي المطور قامت بوضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي يجب على كل من يرغب في التسجيل الإلكتروني عليه إتباع هذه الخطوات ومنها ما يلي:

على الشخص القيام بتقديم ما يثبت خدمات الصحة والتعليم لأبنائه.

أن يكون المتقدم بالطلب حاصل على الجنسية السعودية.

يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة وهذا الشرط يطبق على الرجال فقط.

ألا يكون صاحب الطلب مقيم في أي من دور الإيواء أو الرعاية الصحية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

ألا يقل الدخل الشهري للأسرة من المعاش عن 1100 ريال سعودي وذلك لعائل الأسرة.

وألا يقل دخل الفرد الواحد في الأسرة عن 550 ريال سعودي.

التزام صاحب الطلب بكافة برامج التوظيف والتدريب لكل فرد في العائلة قادر على العمل.

يحق للمرأة الغير سعودية الجنسية وتكون متزوجة من رجل سعودي.

يحق للأبناء من أم سعودية ومطلقة من زوج غير سعودي.

يحق الحصول عليه للأيتام.

يحق للسيدات السعوديات الأرامل.

يحق لأصحاب الإعاقات.

الأشخاص الذين يحملون بطاقات تنقل.

لأ يحق لمن يمتلك أي عقارات أو أراضي زراعية أو أصول ماليه في البنوك الاستثمارية الحصول على هذا المعاش.

أهداف الضمان الاجتماعي المطور

يوجد بعض الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها مؤسسة الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية لكل مستحقيها ما سوف نقدمه في السطور التالية:

تم وضع بعض الخطط من جهة مؤسسة الضمان الاجتماعي لكي يضمن المستحقين للحصول عليه على كافة الخدمات التي يقدمها.

يقوم البرنامج بتوفير كافة الطلبات الأساسية التي لا غنى عنها في كل منزل سعودي.

يتمكن المستفيدين من الوصول إلى حياة مالية مستقلة وتحويل هذا الشخص إلى مُنتِج وذلك في حالة إذا قام بالالتزام ببرامج التأهيل والتدريب المقدمة من جهة الضمان.

يقوم الضمان بمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجاً ويعمل الضمان على إرسال وسائل مساعدات مالية لهم.

طرق التواصل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي السعودي

من اهم ما قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتمثلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي بعض الطرق للتواصل بين المواطنين والمؤسسة ومن هذه الطرق ما يلي:

يتم التواصل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال الرابط الخاص بها.

أو من خلال رقم الهاتف الموحد المجاني 19911.

وأخيراً من خلال السطور السابقة قمنا بقديم تفاصيل كافة المعلومات الخاصة بعملية الاستعلام الإلكتروني والتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور وذلك بالخطوات والشروط لكل من يرغب في التسجيل والحصول على جميع الخدمات المقدمة من خلال المؤسسة.