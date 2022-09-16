نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل دعم المنشآت الجديدة بقيمة 300 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل دعم المنشآت الجديدة، يواصل بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تقديم المزيد من برامج الدعم سواء للأفراد أو المنشآت وبعد الحديث كثيراً عن منتجات الأفراد نطلعكم اليوم على أحد برامج المساعدات التمويلية التي يوفرها البنك لدعم ومساندة المنشآت الناشئة حتي تكون قادرة على العمل والنجاح منذ البداية من حيث توفير السيولة المالية اللازمة لتنفيذ ونجاح المخطط العملي الخاص بالمنشأة، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم المميزات والشروط والمستندات المطلوبة.

تمويل دعم المنشآت الجديدة من بنك التنمية الاجتماعية وأهم المميزات

إذا كنت صاحب منشأة جديدة وبعد تأسيسها تحتاج إلى المزيد من الدعم المالي لمواصلة تنفيذ مشروعك فبنك التنمية الاجتماعية يقدم لك الحل التمويلي الأمثل بمميزات متعددة جاءت كالتالي:

الحد الأقصى لقيمة التمويل تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال سعودي.

فترة السداد تمتد حتي ثماني سنوات وذلك مع فترة سماح يقدمها لك البنك تصل إلى عام ونصف.

تقدر قيمة الخدمة سنوياً واحد بالمائة.

نسبة الرسوم الإدارية سبعة بالمائة يمكن احتسابها من قيمة التمويل.

متوفر للمواطنين والمواطنات.

أهم الشروط المطلوبة

هناك عدة شروط واجب توافرها حتي يكون المتقدم مؤهل للحصول على موافقة البنك بالحصول على التمويل وقد جاءت الشروط كما يلي:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرون عاماً ولا يزيد عن اثنان وستون عاماً.

يتطلب وجود سجل ائتماني سليم.

يجب أن لا تزيد التعثرات المسجلة على المنشأة عن خمسة عشر ألف ريال سعودي.

يجب أن لا تقل نسبة الضمان المقدم عن مائة بالمائة من قيمة القرض.

يتوجب أن يكون الضمان المقدم عبارة عن كفيل موظف في أحد القطاعات الحكومية أو شبه الحكومية.

التفرغ التجاري والنجاح في اجتياز المقابلة الشخصية.

أما عن المستندات المطلوبة فيتطلب تقديم صورة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة من المؤهل العلمي الذي حصل عليه المتقدم وتقديم خطة العمل الموضوعة للمشروع القائم وتقديم صورة من الخبرات في الأنشطة المهنية ويتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني للبنك وهذا يتطلب وجود رقم جوال مسجل في منصة أبشر والتسجيل بالعنوان الوطني وتقديم رقم حساب الآيبان البنكي للمتقدم لأنه في حال الموافقة يتم تحويل قيمة التمويل على هذا الحساب.