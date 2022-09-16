كيف اعرف اني استحق الدعم العقاري برقم الهوية 1444

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عمر شويل - جدة كيف اعرف اني استحق الدعم العقاري المُقدم عن طريق وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية وهي الوزارة المختصة بتقديم أساليب ومنح الدعم السكني المختلفة وقدمت العديد من الخدمات الإلكترونية من بينها إمكانية استعلام عن الدعم السكني برقم الهوية وذلك من خلال منصة سكني ويمكن من خلالها تحديث حالة الاستحقاق سكني في السعودية أو الحصول على شهادة استحقاق الدعم السكني.
كيف اعرف اني استحق الدعم العقاري
هناك وسائل متعددة يمكن من خلالها التعرف على شروط الدعم السكني للنساء أو الرجال كما يمكن الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية أو الدعم العقاري من خلال التالي:
- الدخول إلى موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- ثم الانتقال إلى المبادرات الجديدة.
- اختيار مبادرة سكني للدعم.
- بعدها قيام المواطن بالدخول إلى الخدمات لاختيار خدمة الاستعلام عن حالة الاستحقاق.
- قم بالدخول بالنفاذ الوطني الموحد أو رقم الهوية وكلمة المرور.
- ثم بعد ذلك ستظهر لك حالة الاستحقاق وهل أن من مستفيدي الدعم السكني أم لا.
منصة سكني لطلب الدعم السكني
من أجل طلب الدعم السكني يمكن اتباع ما يلي من خطوات:
- الدخول إلى منصة سكني للدعم.
- ثم اختيار الحلول السكنية.
- اختر أحدها ومنها الأراضي المجانية أو الوحدات السكنية الجاهزة.
- يليها النقر على الحجز الآن أو التقديم.
- على المواطنين رفع المستندات الرسمية المطلوبة قبل التقديم.
- إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- رفع الطلب إلى وزارة الإسكان للدعم السكني كي تتم المراجعة.
ما هي شروط الدعم السكني للنساء؟
هناك العديد من الشروط التي قامت وزارة الإسكان تسجيل دخول بوضعها لاستحقاق النساء في الدعم أو التمويل العقاري المدعوم ومن بين الشروط المطلوبة:
- أن تكون المرأة حاملة للجنسية السعودية، إلا إن كانت أجنبية ولكنها هي العائل الوحيد للأبناء حاملي الجنسية.
- إذا كانت مطلقة فينبغي أن تكون كذلك منذ عامين أو أكثر.
- ألا يقل السن عن 25 سنة عند رفع الطلب.
- الإقامة الدائمة داخل المملكة في أي مدينة وألا تكون المرأة تمتلك مسكن مناسب تستطيع أن تقيم به.
- إدخال البيانات عند التسجيل بطريقة صحيحة ورفع كافة الأوراق المطلوبة أيضًا من خلال الموقع.
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