نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن الدعم السكني برقم الهوية وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة استعلام عن الدعم السكني برقم الهوية هي واحدة من أبرز الخدمات الإلكترونية التي وفرتها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية كي يستطيع المستفيدين الاستعلام عن حالة الدعم السكني وقد أطلقت الوزارة عدد كبير من المبادرات والحلول السكنية كي تكون مناسبة لاحتياجات المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ومنها سكني الأراضي المجانية ويسأل المواطن كيف اعرف اني استحق الدعم العقاري برقم الهوية في السعودية لذا سنوضح كافة تفاصيل معرفة استحقاق الدعم السكني.

استعلام عن الدعم السكني برقم الهوية

بعد التسجيل في منصة سكني سيكون لديك فرصة للدخول إلى الملف الشخصي للتعرف عن حالة الدعم بعد تقديم الطلب، ويمكن إجراء استعلام عن الدعم السكني برقم الهوية من خلال التالي:

تسجيل دخول منصة سكني الإلكترونية.

اختيار التسجيل أو تسجيل الدخول ثم كتابة البيانات المطلوبة.

بعد الانتهاء انتقل إلى ملفك الشخصي في منصة سكني لمزيد من التفاصيل والمعلومات.

الاستعلام عن استحقاق الدعم سكني

ثم يمكن معرفة استحقاق الدعم السكني وهل أنت من الأشخاص المؤهلين للاستفادة من برامج الدعم المختلفة من خلال خيار الخدمات الإلكترونية والدخول إلى حالة الاستحقاق، ومطلوب فقط من المستفيد إدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة والنقر على خيار تحقق والانتظار حتى تظهر لك الحالة بناءً على رقم الهوية الوطنية وكافة البيانات.

شروط سكني الأراضي المجانية

هناك مخططات سكنية وأراضي مجانية متعددة متوفرة في العديد من الأماكن داخل المملكة العربية السعودية ويمكن الاستعلام عنها من خلال زيارة منصة سكني تسجيل دخول ولكن هناك معايير للأهلية متعددة لا بد من الاطلاع عليها أولًا قبل التسجيل في سكني الأراضي المجانية ومن بين تلك الشروط: