شروط التمويل العقاري من البنك الأهلى التجاري السعودي وأهم 5 مميزات للتمويل

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عمر شويل - جدة شروط التمويل العقاري من البنك الأهلى التجاري السعودي، الذى أعلن عنه البنك عبر موقعه الإلكتروني، حيث أصبح الآن بإمكان كل مواطن سعودي الجنسية التقديم للحصول على التمويل السكني المدعوم من خلال إتباع بعض الإجراءات البسيطة، كما نوضح لكم عبر هذا المقال مميزات التمويل العقاري وطريقة الحصول على التمويل والمدن المتاح بها الحجز العقاري وذلك عبر موقع ثقفني.

شروط التمويل العقاري من البنك الأهلى التجاري

يجب أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 20 إلى 60 عام. ينبغي أن يكون المتقدم على التمويل أن يكون سعودي الجنسية. يجب أن يقل دخل المتقدم على التمويل عن ثلاثة آلاف ريال سعودى. يشترط على المتقدم على التمويل أن لا تقل مدة عمله عن شهر إذا كان المتقدم يعمل بالقطاع الحكومي. تحويل راتب العميل إلى البنك. يجب أن لا يزيد عمر العقار عن 45 عام. ينبغي أن يكون العقار جاهز للسكن.

المدن المتاح بها حجز التمويل العقاري

يجب على الراغبين فى الإستفادة من خدمات ومميزات البنك الأهلى التجاري السعودي القيام فتح حساب فى البنك الأهلى والذى لا يستغرق 5 دقائق، حيث يقدم البنك الأهلى تمويلات عقارية ممتازة والذى حدد البنك الاهلي التجاري عن المدن المتاح فيها التمويل العقاري السكني والتى جاءت كالتالي:

مميزات التمويل العقاري من البنك الأهلى التجاري السعودي

تتعد مزايا التمويل السكني من قبل البنك الأهلى والذى نذكر منها على سبيل المثال التالي:

تصل فترة سداد التمويل إلى ما يقارب 30 عام.

يتوافق التمويل العقاري مع بنود الشريعة الإسلامية.

إعفاء أسرة الحاصل على التمويل من سداد اى قسط فى الوفاة أو لا قدر الله اصيب بالعجز، حيث تنقل ملكية العقار إلى الورثة.

وجود تأمين شامل على العقار.

إمكانية الحصول على تمويل آخر.

كما يقدم البنك الأهلى التجاري السعودي تمويل شخصي سريع لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية كما يتيح البنك العديد من التمويلات الأخرى للمواطنين والمقيمين، ونصح البنك مؤخرا أبناء الوطن من وجود بعض العصابات الإلكترونية.

خطوات تقديم طلب للحصول على التمويل العقاري

الدخول على موقع البنك الأهلي التجاري السعودي NCB.

التجاري السعودي NCB. تسجيل الإسم الأول.

كتابة الإسم الأخير.

تسجيل رقم البطاقة او رقم الإقامة.

كتابة رقم الجوال.

تسجيل البريد الالكتروني.

إختيار الجنسية.

تحديد الجنس.

إختيار المدينة.

الإجابة على سؤال (هل انت عميل لدى البنك الأهلى).

إختيار اللغة.

رقم تليفون التمويل العقاري البنك الأهلى

يمكنك بسهولة ويسر تقديم طلب تمويلك العقاري من خلال التواصل عبر رقم التسويق المصرفي من خلال الإتصال بالرقم التالي (8002441005 أو من خلال الإتصال بالرقم 920000891) كما أتاح البنك إمكانية التواصل من خلال البريد الالكتروني او موقع البنك الأهلى عن طريقة خدمة دعم العملاء، وذلك في حالة شروط التمويل العقاري من البنك الأهلى التجاري السعودي عليك.

كما يسر خدمة عملاء البنك الاهلى السعودي التواصل مع العملاء من خلال الرقم التالي 966920001000 فضلا على رابط [email protected]، كما يمكنكم لخدمة العملاء تلقي الشكاوى والبلاغات من خارج المملكة 966126279666 أو من خلال التواصل من داخل المملكة 8001160131.

وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير المفصل حول شروط التمويل العقاري من البنك الأهلى التجاري السعودي وأهم 5 مميزات للتمويل.