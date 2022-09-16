نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب الجندي في الأمن العام مع البدالات 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم راتب الجندي في الأمن العام مع البدالات 1444 ، يعد قطاع الأمن العام من أهم القطاعات داخل المملكة العربية السعودية ويرغب عدد كثير من المواطنين في معرفة راتب الجندي في هذا القطاع والاستعلام عن بعض المعلومات الأخرى وسوف نقو بالتعرف عليها في هذا المقال وبعض المعلومات المهمة.

الأمن العام السعودي

يعد الأمن العام التابع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية والمختص في تنفيذ القانون داخل البلاد وحماية المواطنين من المجرمين والخارجين على القانون وردعهم لتوفير الأمن والأمان للمواطنين في المملكة ويشمل قطاع الأمن العام على عدد كبير من الإدارات التابعة له كما يلي:

القوات الخاصة لأمن الطرق.

الإدارة العامة للمرور السعودية.

القوات الخاصة لأمن العمرة والحج.

الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

شئون التدريب.

الخدمات الطبية.

شرطة المناطق.

الإمداد والتموين.

الإدارة العامة لدوريات الأمن.

القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.

إدارة التوجيه المعنوي والفكري.

إدارة البحث والتحريات الجنائية.

الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة.

كم راتب الجندي في الأمن العام مع البدالات 1444

تختلف رواتب الجنود في قطاع الأمن العام باختلاف الدرجة الوظيفية والرتبة حيث يبدأ راتب الجندي من 2800 ريال سعودي لرتبة جندي من الدرجة الأولى حتى 10610 ريال سعودي لدرجة رئيس رقباء الدرجة 15 وسوف نقوم بالتعرف على سلم الرواتب الوظيفي.

سلم رواتب الجنود في قطاع الأمن العام 1444

يمكن معرفة سلم الرواتب الوظيفي للجنود في قطاع الأمن العام السعودي من خلال التالي:

جندي جندي أول عريف وكيل رقيب رقيب رقيب أول رئيس رقباء الرتبة 2800 ريال 2950 ريال 3270 ريال 3870 ريال 4570 ريال 5630 ريال 6270 ريال 1 2910 ريال 3075 ريال 3420 ريال 4050 ريال 4785 ريال 5630 ريال 6580 ريال 2 3020 ريال 3200 ريال 3570 ريال 4230 ريال 5000 ريال 5890 ريال 6890 ريال 3 3130 ريال 3325 ريال 3720 ريال 4410 ريال 5215 ريال 6150 ريال 7200 ريال 4 3240 ريال 3450 ريال 3870 ريال 4590 ر 5430 ريال 6410 ريال 7510 ريال 5 3350 ريال 3575 ريال 4020 ريال 4770 ريال 5645 ريال 6670 ريال 7820 ريال 6 3460 ريال 3700 ريال 4170 ريال 4950 ريال 5860 ريال 6930 ريال 8130 ريال 7 3570 ريال 3825 ريال 4320 ريال 5130 ريال 6075 ريال 7190 ريال 8440 ريال 8 ريال 3680 ريال 3950 ريال 4470 ريال 5310 ريال 6290 ريال 7450 ريال 8750 9 ريال 3790 ريال 4075 ريال 4620 ريال 5490 ريال 6505 ريال 7710 ريال 9060 10 ريال 110 ريال 125 ريال 150 ريال 180 ريال 215 ريال 260 ريال 310 العلاوة

سلم بدلات الجنود في الأمن العام 1444ه

يتم تقاضي الجنود في الأمن العام في المملكة العربية السعودية بدلات كما في التالي:

راتب البدل 1000 ريال سعودي بدل إعاشة 805 ريال سعودي بدل إرهاب 600 ريال سعودي بدل خطر 500 ريال سعودي بدل نقل 450 ريال سعودي بدل ميدان 400 ريال سعودي بدل صنف

وبذلك نكون تعرفنا على كم راتب الجندي في الأمن العام مع البدالات 1444 والتعرف على سلم رواتب الجنود في الأمن العام وسلم بدلات الجنود في الأمن العام في المملكة العربية السعودية.