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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في قياس المعلمات 1444 وأهم الشروط. أعلن المركز الوطني للقياس والتدريب في المملكة العربية السعودية عن أستقبال طلبات التسجيل في الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1444ه والشروط اللازمة لذلك وطريقة التسجيل للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين للعام 1444.

اختبار قياس

يعد اختبار قياس من الاختبارات المقدمة للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية واختبار المعلمين والمعلمات للحصول على الرخصة المهنية للتدريس للطلاب ويعتبر اختبار قياس من الاختبارات الهامة لدخول الطالب إلى الجامعة واختبار الطلاب في المواد الانجليزية والرياضيات واللغة العربية لجميع الكليات النظرية والعملية في المملكة العربية السعودية.

شروط التسجيل في قياس للمعلمات 1444

للراغبين في اختبار قياس المعلمات في المملكة العربية السعودية توافر عدد من الشروط اللازمة وذلك من خلال الطريقة التالية:

التقديم من خلال الموقع الرسمي لهيئة التقويم والتدريب.

توافر شهادات الخبرة بالسنوات التي حددتها هيئة التقويم والتدريب.

حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس.

حصول المتقدم على الدرجات المطلوبة لامتحان المتخصص والعام.

تسديد الرسوم المقررة للحصول على الرخصة المهنية للتدريس.

طريقة التسجيل في قياس المعلمات 1444

يتم التسجيل في قياس المعلمات من خلال الموقع الرسمي لهيئة التدريب والتعليم في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الطريقة التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي قياس.

ثم النقر على المستفيد.

ثم تسجيل الدخول للمستخدم.

ثم النقر على الاختبارات المتاحة.

ثم تحديد اختيار كفايات المعلمين والمعلمات.

ثم الضغط على التسجيل.

الاطلاع على كافة التعليمات وقراءتها.

النقر على خيار متابعة الاختبار.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

ثم النقر على مفتاح التالي.

ثم تحديد مكان الاختبار.

تحديد الوقت المناسب والمتاح للاختبار.

ملئ وتعبئة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة حتى انتهاء التقديم.

اختبار كفايات المعلمين 1444

من أهم تفاصيل اختبار قياس المعلمين في المملكة العربية السعودية كما في التالي:

قياس كفاءة المعلم في التدريس للطلاب وقدرته على أداء العملية التعليمية.

قياس كفاءة المعلم في توصيل المعلومات للطلاب يشكل بسيط وجيد.

قياس مستوى المعلم في اختبار التخصص حتى يتمكن من تدريس المادة العلمية للمعلم.

قياس مستوى المعلم في اختبار القدرات على التدريس للطلاب بشكل جيد وصحيح.

الاستعلام عن موعد التسجيل في قياس المعلمات للعام 1444

يمكن الاستعلام عن موعد التسجيل في قياس المعلمات من خلال موقع قياس في المملكة العربية السعودية وذلك كما في التالي:

الذهاب إلى موقع قياس الإلكتروني.

الدخول إلى الاختبارات المهنية.

ثم النقر على اختبارات الرخصة المهنية.

الذهاب إلى جدول الاختبار الزمني.

بعد ذلك سوف يتم ظهور بيانات موعد وتفاصيل الاختبارات.

وبذلك نكون تعرفنا على طريقة تسجيل المعلمات في قياس وكذلك التعرف على اختبار قياس وشروط التسجيل في قياس وطريقة التسجيل في قياس المعلمات وتفاصيل اختبار كفايات المعلمين وأيضا الاستعلام عن موعد التسجيل في قياس المعلمات للعام 1444ه في المملكة العربية السعودية.