نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني السعودي 92 على الذهب والمجوهرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني السعودي 92 على الذهب والمجوهرات، حيث ينتظر الكثيرين عروض اليوم الوطني على المشغولات الذهبية، حيث تستعد كل المتاجر لتقديم عروض اليوم الوطني السعودي 92، بمناسبة مرور 92 عامًا على توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود، وتغير الاسم من مملكة نجد والحجاز وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وفي السطور المقبلة سوف نتحدث عن عروض اليوم الوطني علي الذهب.

عروض اليوم الوطني السعودي 92 على الذهب والمجوهرات

تقدم متاجر المملكة عروضًا مميزة على القطع الذهبية على النحو الآتي:

تقدم مجموعة سليمان العثيم خصمًا حتى 60% بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

يقدم متجر فلافيو للذهب عروض الاسوارة ب 292 ريال ذهب عيار 18، السلسال اسمين في سلسال واحد ب 392 ريال ذهب عيار 18.

عروض متجر عبدالعزيز للمجوهرات والألماس أي أسواره ذهب 99 ريال فقط.

فـيور للذهب والألماس عرض الأسورة 92 ريال.

مجوهرات عيدروس الخليفي الرياض عقود ذهب بـ 491 ريال، الأساور ذهب صافي بـ291 ريال.

عقود ذهب بـ 491 ريال، الأساور ذهب صافي بـ291 ريال. مجوهرات دُرِّيْ يقدم عروض مميزة .

مجوهرات عدنان عبدالغني الصائغ يقدم عروض عند شرائك بـ 2000 ريال.

NOD JEWELLERY يقدم عروض على القلائد الذهبية على شكل أعلام المملكة.

عروض لازوردي اليوم الوطني

يقدم لازوردي ومس إل تشكيلة جديدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي تتزين بالأحجار الخضراء، مع خصومات مميزة 10% عند التسجيل في الموقع مع خصومات على كل قطعة على حدا،: