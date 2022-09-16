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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني السعودي 92 على الذهب والمجوهرات في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني السعودي 92 على الذهب والمجوهرات، حيث ينتظر الكثيرين عروض اليوم الوطني على المشغولات الذهبية، حيث تستعد كل المتاجر لتقديم عروض اليوم الوطني السعودي 92، بمناسبة مرور 92 عامًا على توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود، وتغير الاسم من مملكة نجد والحجاز وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وفي السطور المقبلة سوف نتحدث عن عروض اليوم الوطني علي الذهب.
عروض اليوم الوطني السعودي 92 على الذهب والمجوهرات
تقدم متاجر المملكة عروضًا مميزة على القطع الذهبية على النحو الآتي:
- تقدم مجموعة سليمان العثيم خصمًا حتى 60% بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
- يقدم متجر فلافيو للذهب عروض الاسوارة ب 292 ريال ذهب عيار 18، السلسال اسمين في سلسال واحد ب 392 ريال ذهب عيار 18.
- متجر عبدالعزيز للمجوهرات والألماس أي أسواره ذهب 99 ريال فقط.
- فـيور للذهب والألماس عرض الأسورة 92 ريال.
- مجوهرات عيدروس الخليفي الرياض عقود ذهب بـ 491 ريال، الأساور ذهب صافي بـ291 ريال.
- مجوهرات دُرِّيْ يقدم عروض مميزة .
- مجوهرات عدنان عبدالغني الصائغ يقدم عروض عند شرائك بـ 2000 ريال.
- NOD JEWELLERY يقدم عروض على القلائد الذهبية على شكل أعلام المملكة.
عروض لازوردي اليوم الوطني
يقدم لازوردي ومس إل تشكيلة جديدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي تتزين بالأحجار الخضراء، مع خصومات مميزة 10% عند التسجيل في الموقع مع خصومات على كل قطعة على حدا،:
- سلسلة ظل خريطة المملكة و النخيل من الذهب الأصفر والأحجار الملونة 845 ريال.
- سلسلة إبريق من الذهب الأصفر والأحجار الملونة 599 ريال.
- سلسلة النخيل من الذهب الأصفر والأحجار الملونة 599 ريال.
- سلسلة الهلال والنجوم السعودية من الذهب الأصفر والأحجار الملونة 845 ريال.
- سلسلة النخيل والسيوف من الذهب الأصفر والأحجار الملونة 599 ريال.
- سلسلة النجمة والخريطة السعودية من الذهب الأصفر والأحجار الملونة 599 ريال.
- سلسلة النخلة من الذهب الأصفر والأحجار الملونة 599 ريال.
- سلسلة خريطة المملكة السعودية من الذهب الأصفر والأحجار الملونة 799 ريال.
- سلسلة دائرة خريطة المملكة السعودية من الذهب الأصفر والأحجار الملونة 799 ريال.
- سلسلة أحبك وطني من الذهب الأصفر والأحجار الملونة 599 ريال.
- سلسلة مملكتي من الذهب الأصفر والأحجار الملونة 699 ريال.
- سلسلة خريطة المملكة العربية من الذهب الأصفر والأحجار الملونة 845 ريال.
- سلسلة كلمة KSA من الذهب الأصفر والأحجار الملونة 699 ريال.
- سلسلة شعار المملكة العربية السعودية من الذهب الأصفر والأحجار الملونة 799 ريال.
- سلسلة الحجر الأخضر بطبقتين من الذهب الأصفر 849 ريال.
- سلسلة الحجر الأخضر من الذهب الأصفر 779 ريال.
- سلسلة الحجر الأخضر من الذهب الأصفر 1099 ريال.
- سلسلة النخيل من الذهب الأصفر والأحجار الخضراء 799 ريال.
- سلسلة الحجر الأخضر من الذهب الأصفر 749 ريال.
- سلسلة الحجر الأخضر من الذهب الأصفر 749 ريال.
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