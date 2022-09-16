نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة التجارة السعودية 1444 رابط وشروط التقديم على وظائف وزارة التجارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف وزارة التجارة السعودية 1444 للرجال والنساء حيث أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية منذ فترة قليلة عن عدد 58 وظيفة شاغرة بها وذلك لاصحاب المؤهلات المختلفة للجنسين، لذلك فإن البحث ازداد من قبل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية للبحث عن تفاصيل هذه الوظائف وما هي شروط القبول وكيفية التقديم حيث إن الوزارة أوضحت أن التقديم سوف يكون من خلال مناصرة جداره للقبول في هذه الوظائف وسوف نعرض الشروط التي أعلنت عنها وكيفية التقديم وموعد التسجيل في التفاصيل خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني.

وظائف وزارة التجارة السعودية 1444

قامت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بنشر بيان رسمي يوضح به وظائف شاغرة من خلال مواقع تواصل اجتماعي الشهير تويتر منذ ساعات قليلة القادمة وسيكون التقديم من خلال منصة جدارة وقد اشارت ان هذه الوظائف للذكور والاناث وتكون الدرجات الوظيفية لهذه الوظائف الخامسه والسادسه والسابعه والثامنه كما أعلنت عن التخصصات المطلوبة حيث يمكن للحاصلين على المؤهلات المطلوبة للتقديم في هذه التخصصات التالية:

باحث تخطيط مساعد

اخصائي علاقات عامه.

باحث قانوني مساعد.

محاسب مساعد.

باحث اقتصادي.

مساعد مراقب تجاري.

فني دعم اخصائي.

إدارة المشاريع.

محلل نظم.

باحث تنظيم اخصائي.

تقنية معلومات.

باحث قانوني.

مساعد مراجع.

مامور علاقات عامه.

باحث تطوير إداري.

اخصائي ادارة المخاطر.

باحث تطوير.

إداري وأخصائي ذكاء أعمال

ومهندس معماري

ومطور برامج

مهندس مدني

أخصائي تقنية المعلومات.

التقديم على وظائف وزارة التجارة السعودية 1444

أعلنت الوزارة في المملكة العربية السعودية عن موعد التقديم على الوظائف، حيث تكون بداية من 24 من شهر صفر لعام 1444 أعين والموافق 20 من شهر سبتمبر لعام 2022 كما انها اعلنت عن انتهاء فترة التسجيل للوظائف وهو يوم 28 من شهر صفر لعام 1444 والموافق 24 من شهر سبتمبر وبذلك تكون مدة التقديم مع اربعة ايام متتالية حتى يستطيع جميع الأشخاص التقديم.

شروط وظائف وزارة التجارة