نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على الدعم في تكافل الطلاب الشروط ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد علميات البحث بشكل تدريجي حول تكافل الطلاب وحصولهم على الدعم، حيث يبحث الكثير من الطلاب واولياء الامور واسر الطلاب عن كيفية التسجيل في مؤسسة تكافل طلاب وشروطها ومعرفة متطلاباتها لاستحقاق دعم تكافل طلاب، وسوف نوضح بالتفصيل شروط تكافل طلاب وكيفية التسجيل للاستفادة من الدعم المقدم بداخل المقال نوضح الخطوات تفصيليا، حيث تعتبر مؤسسة تكافل الخيرية واحدة من أهم المؤسسات التي تقوم بتقديم الدعم إلى الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تعمل على توفير الدعم المادي والمعنوي للطلاب والطالبات ودعمهم للاستمرار في تحصيلهم الدراسي من خلال توفير البرامج التنموية التي تساعد الطلاب مثل برنامج الدعم المالي المبشر، وبرنامج كسوتي، بالإضافة إلى توفير مجموعة من الخدمات الرائعة للطلاب والطالبات المحتاجين وأصحاب المستوي الاجتماعي المتسوط في مختلف المراحل التعليمية وخصوصًا في المدارس العامة، وتتضمن تلك الإعانة الوجبة والحقيبة المدرسية للاستفادة بها والنهوض إلى التعليم والعام الدراسي الجديد داخل المملكة العربية السعودية.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تكافل الطلاب:

أوضحت المؤؤسة من خلال صفحتها الرسمية عن ضرورة توافر شروط لكي يتم الحصول على دعم تكافل الطلاب، ونوضح هذه الشروط من خلال هذا المقال وهي:

من أهم الشروط أن تكون ظروف الطالب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى أن أسرة الشخص المتقدم تحتاج إلى هذه الإعانة.

ضرورة أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية.

ويشترط أن تكون على علم أنه لن يتم صرف الدعم المالي لطلاب محو الأمية.

راتب الشخص المتقدم للأسرة بحد أقصى 4 آلاف ريال سعودي ولا يتجاوز ذلك.

من الضروري أن يكون على الشخص المتقدم توافر كافة الشروط التي أشارت إليها المؤسسة للحصول على الدعم من جديد.

يقوم المتقدم بتقديم الدعم لكافة الأشخاص المستفيدين والمستحقين في مختلف المراحل الدراسية التعليمية ما عدا الصف الثالث الثانوي.

وكما يتم صرف الدعم إلى الطلاب الأيتام وذوي الإعاقة أو أن ولي الأمر مسجون وغير قادر على العمل.

لكي يستفاد الفرد من الدعم ضرورة ان يكون الطالب مسجل بإدارة المؤسسة في بداية كل عام دراسي

ويشترط أن يقوم الطالب بالتقديم علي الدعم بشكل سنوي في نهاية العام الدراسي.

كيفية التسجيل في تكافل الطلاب:

حيث من الممكن أن تقوم بالتسجيل في تكافل الطلاب وذلك من خلال اتباعك للخطوات التالية: