نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرمز البريدي للطائف والمناطق التابعة لها 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن الرمز البريدي للطائف والمناطق التابعة لها على محرك البحث الشهير”جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي، ويُعتبر الرمز البريدي أحد أبرز البيانات الهامة لأي مدينة حيث يُمثل حلقة الوصل بين المُرسل والمُستلم، وقد حددت المملكة السعودية رموز بريدية خاصة بكل مدينة وبناء عليه فقد تم تخصيص رمز بريدي لمدينة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة وسنوضح لكم كافة الرموز البريدية للمدينة والمناطق التابعة لها خلال المقالة، وفي إطار حرصنا على متابعتكم بالرموز البريدية لمدن المملكة العربية السعودية نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم الرمز البريدي للطائف كما وضحنا لكم في مقال سابق الرمز البريدي للرياض، فإلى نص المقال.
الرمز البريدي للطائف
لكل مدينة داخل المملكة العربية السعودية رمز بريدي خاص بها ليتم التعامل به، ونوضح لكم الآن الرمز البريدي لمدينة الطائف والمناطق التابعة لها داخل المملكة العربية السعودية كالتالي:
- الرمز البريدي لمدينة الطائف 21944.
- أما رمز بريد حي الحمادين: 26536
- وبالنسبة لحي مخطط بدر رمزه البريدي: 26576
- أما حي وادي ديرة رمزه البريدي هو 26613
- ورمز بريد حي حوايا: 26513
- ورمز البريد لمخطط الدهاس: 26575
- أما رمز بريد حي جبرة: 26523
- وبالنسبة لحي السداد رمزه البريدي: 26514
- بينما رمز بريد حي قروي: 26521
- ورمز بريد حي شبرا: 26522
- وحي الشهداء الجنوبية رمزه البريدي هو 26513
رمز بريد الطائف
ترجع أهمية الرمز البريدي بالنسبة للمقيمين في المملكة وخارجها إلى إرتباطها بتعاملاتهم البنكية، و لذلك أطلق البريد السعودي خدمة معرفة الرمز البريدي بكل المباني، ويُمكن للمواطنون الإستفادة من هذه الخدمة من خلال الولوج إلى الموقع الرسمي للبريد على الإنترنت ثم البحث في الخريطة عن الموقع المراد لمعرفة كافة التفاصيل المرتبطة به.
وأخيراً وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم بعد أن وضحنا لكم كافة المعلومات بشأنه، والآن نرجو ونتمنى أن يكون المقال قد شمل كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذا الموضوع الهام، ولأي سؤال أو استفسار فقط قم بترك تعليق بالأسفل وسنجيب عليكم فوراً
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