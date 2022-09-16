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عمر شويل - جدة شروط القرض الزراعي من صندوق التنمية الزراعية السعودي ، وضع الصندوق السعودي للتنمية الزراعية شروط القرض الزراعي التي يجب توافرها للحصول على القرض ، حيث يعمل الصندوق على دعم وتطوير القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية ، وهو أحد القطاعات المهمة المتعلقة بالغذاء. الأمن في المقام الأول ، والقطاع الزراعي من القطاعات التي لا يمكن الاستغناء عنها ، وبينما يتم تطوير هذا القطاع ، فإنه يستلزم تطوير العديد من القطاعات الأخرى المتعلقة بالصناعات والنقل والتوزيع وبيع المواد الغذائية وغيرها من المجالات.

القرض الزراعي في السعودية



صندوق التنمية الزراعية هو أحد الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية ، ويعمل على تقديم أفضل الحلول التمويلية للأفراد والشركات والجمعيات العاملة في مجال الزراعة من أجل تحقيق أهداف تأمين الزراعة في المملكة. حيث يعمل الصندوق على تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الثروات الطبيعية المملوكة للسعودية. وكذلك العمل على النمو الاقتصادي ودعم التنمية الزراعية ، وتوفير مختلف وسائل التمويل والخدمات المتميزة للمقترضين من أجل استكمال مشاريعهم الزراعية. ولتحقيق ذلك ، طلب الصندوق العديد من الشروط التي يجب استيفاؤها لقبول طلب القرض والموافقة عليه ، سواء كان طالب القرض فردًا أو شركة أو جمعية داخل المملكة العربية السعودية.

شروط القرض الزراعي للمواطنين

لكي يحصل الأفراد في المملكة العربية السعودية على قرض زراعي من صندوق التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية ، يجب استيفاء عدد من الشروط أهمها:

وجود نسخة الكترونية من دراسة الجدوى الاقتصادية على ان تكون النقل الفني والدراسة المالية اضافة الى الدراسة التسويقية للمشروع.

تراخيص المشروع وهي:

(ترخيص وزارة البيئة والمياه والزراعة – ترخيص وزارة التجارة والاستثمار – ترخيص بلدي إذا كان الموقع داخل المنطقة الحضرية )

تراخيص المشروع وهي: (ترخيص وزارة البيئة والمياه والزراعة – ترخيص وزارة التجارة والاستثمار – ترخيص بلدي إذا كان الموقع داخل المنطقة الحضرية ) وجود سجل زراعي صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 سنة.

وجود مشروع مسح من مكتب هندسي معتمد بشرط توضيح الإحداثيات في الرفع.

في حالة تفويض طرف ثالث للحصول على القرض ، يجب أن تكون الوكالة شرعية ومطابقة لشروط الصندوق.

يجب أن تكون الوكالة بالنص التالي: يحق للوكيل الاقتراض من صندوق التنمية الزراعية وفروعه في الساقي ، وتوقيع العقد ، واستلام القروض والتنازل ، واستلام القروض ، وتوقيع كل ما يتطلب وجودي في التنمية الزراعية. تمويل.”

يجب أن تكون نسخ المستندات المطلوبة مطابقة للأصل.

في حالة وجود تعاملات سابقة مع الصندوق يشترط سداد الأقساط المستحقة على العميل أو المكفول.

تقديم الضمانات اللازمة.

قدِّم إثباتًا للمسؤولية المالية للعميل ، والتي يمكن أن تكون كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر ، أو ممتلكات أو عقارات ، أو محافظ الأسهم.

التوقيع على نموذج الإقرار.

تعهد بالموافقة على الاستعلام عن تقرير الائتمان الخاص بالعميل من خلال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية.

دفع الرسوم المقررة للامتحان.

وجود مخططات هندسية متكاملة للمشروع.

يجب وجود سند ملكية للأرض ، والسندات المقبولة هي:

( الفعل – عقد إيجار يتوافق مع مدة التمويل – اتفاقية إيجار تحتوي على شروط الصندوق )

( الفعل – عقد إيجار يتوافق مع مدة التمويل – اتفاقية إيجار تحتوي على شروط الصندوق ) تتطلب السندات عددًا من الشروط ، وهي:

الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والقانونية.

يجب أن يتوافق دليل الحزم مع جميع الإجراءات القانونية والقانونية.

السندات الصادرة من كتاب العدل لتفريغ جزء من الأرض الموصوفة بصك صادر من محكمة أو صك هروب من

سند إفراغ آخر صادر عن كاتب عدل مع التأكد من معرفة الأساس الذي بنيت عليه.

يجب أن يكون عقد الإيجار صادرًا من كاتب العدل أو المحكمة المختصة.

شروط القرض الزراعي للشركات والمؤسسات

يمكن للشركات العاملة في المجال الزراعي الحصول على قرض زراعي من صندوق التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية بعد استيفاء عدد من الشروط. هذه الشروط هي كما يلي: