البنك الاهلي السعودي يعلن عن توافر قرض شخصي قصير الأجل بدون قيود

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عمر شويل - جدة أعلن البنك الأهلي السعودي عن تقديم قروض شخصية قصيرة الأجل للمقيمين في المملكة العربية السعودية. يقدم البنك الوطني السعودي العديد من الخدمات المصرفية الممتازة لجميع العملاء الذين يدخلون المملكة. يتميز بالتنفيذ السريع لجميع الخدمات المصرفية للعملاء دون تعقيد الأعمال الورقية، حيث يحدد البنك الأهلي السعودي أن القروض الشخصية التي يقدمها لعملائه متوافقة تمامًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لأن العديد من المواطنين السعوديين يرغبون في التقدم بطلب للحصول على قروض، بما في ذلك شروط الشريعة الإسلامية في البنك الوطني.

شروط الحصول على قرض تمويل شخصي قصير الأجل

وضع البنك الوطني السعودي بعض الشروط البسيطة للاستفادة من قرص التمويل الشخصي قصير الأجل الذي يمكن تمويله من قبل البنك الوطني السعودي وتشمل هذه الشروط:

يجب أن يكون لدى المتقدمين للحصول على قروض تمويلية قصيرة الأجل راتبًا يمكنه تحمله، بغض النظر عما إذا كان مقدم الطلب يعمل في مؤسسة عامة أو خاصة.

قرر البنك الأهلي السعودي أن رواتب طالبي القروض يجب أن لا تقل عن 3000 ريال سعودي للمواطنين السعوديين، لكن البنك حدد 4000 ريال سعودي للمواطنين غير السعوديين.

أكد البنك الأهلي السعودي أن المتقدمين للحصول على القروض يجب أن يكونوا قد عملوا في القطاع العام لمدة شهر على الأقل وفي القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. أن يكون مواطنًا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بشرط أن يكون لأحد أسباب الشركة.

يجب أن يكون عمر المتقدم للقرض بين 18 و 60 للمواطنين السعوديين، وبين 22 و 60 للمواطنين غير السعوديين.

فوائد قرض التمويل الشخصي من البنك الوطني السعودي

فوائد القروض الشخصية قصيرة الأجل التي يقدمها البنك الأهلي السعودي كثيرة، أهمها الحد الأقصى لهامش الربح البالغ 0٪ إذا كان القرض مقيداً لمدة 6 أشهر أو أقل ومع ذلك، فإن هوامش الربح منخفضة جدًا لفترات من 6 إلى 12 شهرًا، لأن البنك الأهلي وضع حد أدنى لمبلغ القرض 5000 ريال لعملائه في غضون ذلك، تلقت جميع البنوك السعودية تحذيرات من عصابات مصرفية سعودية تستغل الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا لخداع العملاء.

كيفية فتح حساب في البنك الأهلي التجاري

بخطوات بسيطة وشروط بسيطة يمكنك الاستفادة من خدمات أكبر وأول بنك في المملكة العربية السعودية والبنك الذي تأسس في المملكة العربية السعودية عام 1953، يقدم البنك الأهلي التجاري العديد من الخدمات والمزايا للجميع العملاء سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية أم لا على الرغم من أن البنك الأهلي التجاري لديه أكثر من 342 فرعًا ويقدم أيضًا أكثر من 20000 جهاز صراف آلي، فإننا نوصيك باتباع التحذيرات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بشأن البنوك السعودية.