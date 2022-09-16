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عمر شويل - جدة الدعم السكني للعسكريين متى ينزل في السعودية 1444. وفرت حكومة المملكة العربية السعودية عدد من خدمات الدعم المختلفة داخل المملكة في القطاع العسكري للسعودية وهذا من خلال وزارة الإسكان التي تعمل على تقديم خدمات عديدة ومتميزة للعسكريين وباقي القطاعات في المملكة وذلك بعد توافر الشروط اللازمة.

الدعم السكني للعسكريين في السعودية 1444

وفرت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية برنامج الدعم السكني للعسكريين وهو للعاملين الذين في عملهم حتى الآن وهو يعمل على مساعدة العاملين العسكريين في الحصول على السكن المنزلي اللازم لهم والحصول على قرض لتغطية ما يقارب 20% من قيمة ثمن العقار المنزلي مع العلم أن الحد الأقصى لتغطية العقار هو (140000) ريال سعودي ومبلغ (500000) ريال سعودي في حال رغب العسكري في بناء منزل سكني خاص به وللعائلة من خلال برنامج القرض العقاري.

الدعم السكني للعسكريين السعودين متى ينزل 1444

أعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية أن تاريخ 24 من كل شهر ميلادي هو ميعاد نزول الدعم السكني للعسكريين السعودين وصرف الدعم لجميع المستفيدين في الميعاد المحدد لذلك.

ماهي شروط الدعم السكني للعسكريين السعودين

حددت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط اللازمة التي يجب توافرها في المتقدم لطلب الدعم السكني للعسكريين السعودين وذلك من خلال الطريقة التالية:

أن يكون سعودي الجنسية.

المتقدم على رأس العمل الحالي وغير متقاعد.

أن يكون المتقدم من منسوبي القطاع العسكري.

لا تتعدى قيمة القرض العقاري عن مبلغ (500000) ريال سعودي.

الحصول على القرض الحسن لا يزيد عن (140000) ريال سعودي.

كيفية التسجيل في مبادرة القروض السكنية للعسكريين السعودين 1444

يمكن التسجيل في وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية في مبادرة القروض السكنية للعسكريين وذلك من خلال الطريقة التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

كتابة وتعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

كتابة الغرض من تقديم طلب القرض للعسكريين.

كتابة المبلغ المطلوب للقرض والالتزام بالحد الأعلى.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

الضغط على مفتاح (إرسال الطلب).

وبذلك نكون قد تعرفنا على الدعم السكني للعسكريين السعودين وكذلك شروط الدعم السكني وكيفية التسجيل في مبادرة القروض السكنية للعسكريين وأيضا طرق التواصل مع الدعم السكني من خلال وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية.