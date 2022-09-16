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عمر شويل - جدة شروط الحصول على البطاقة السوداء الراجحي ، يعد بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية من أهم وأكبر البنوك المصرفية في السعودية حيث يقدم العديد من الخدمات المتميزة لعملاء البنك وسوف نقوم بالتعرف على البطاقة السوداء لبنك الراجحي وشروط اللازمة للحصول على البطاقة.

بطاقة الراجحي السوداء

بطاقة الراجحي السوداء هي أحد البطاقات البلاتينيوم والتي تقدم لعملاء مصرف الراجحي ويكون بها مبلغ مالي مخصص يستطيع عميل البنك من صرف المبلغ في أي وقت ومكان وتخضع البطاقة السوداء الراجحي لإحكام الشريعة الإسلامية ونسبة الفائدة لا تتعدى 1%.

شروط الحصول على البطاقة السوداء الراجحي 1444

يقدم بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط اللازمة وذلك للحصول على البطاقة السوداء الراجحي وهي كما في الطريقة التالية:

امتلاك حساب جاري للعميل في بنك الراجحي.

وجود خطاب تعريف للعميل من جهة العمل التابع لها.

صورة بطاقة الهوية الوطنية للسعودين سارية المفعول.

صورة بطاقة الإقامة للوافدين سارية المفعول.

ملئ وتعبئة نموذج البيانات في احد فروع بنك الراجحي.

إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة من البنك على موقع البنك الرسمي الإلكتروني.

كم رصيد البطاقة السوداء الراجحي من خلال الصراف الآلي

يمكن معرفة رصيد البطاقة السوداء الراجحي من خلال الصراف الآلي وذلك من خلال الطريقة التالية:

التوجه إلى ماكينة صراف آلي لبنك الراجحي في المملكة العربية السعودية.

إدخال رقم بطاقة الفيزا.

كتابة الرقم الشخصي لبطاقة الفيزا.

الضغط على مفتاح ( استعلام عن الرصيد).

سوف تظهر جميع البيانات الموجودة على بطاقة الراجحي السوداء.

كم رصيد البطاقة السوداء الراجحي 1444

يتم التعرف على رصيد البطاقة السوداء الراجحي من خلال الموقع الرسمي لبنك الراجحي من خلال الطريقة التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لبنك الراجحي.

ثم اختيار (خدمة المباشر).

إدخال اسم المستخدم بشكل دقيق وصحيح.

إدخال كلمة المرور للمستخدم.

الضغط على مفتاح الدخول.

ثم تحديد خيار الحساب من خلال الموقع الرسمي لبنك الراجحي.

سوف تظهر جميع بيانات البطاقة السوداء الراجحي.

مزايا الحصول على البطاقة السوداء الراجحي

يمكن الحصول لعملاء البطاقة السوداء الراجحي على العديد من المميزات وهي كما في التالي:

السماح لحامل بطاقة الراجحي السوداء سحب مبالغ مالية تصل إلى 30% على المستوى العالمي والمحلي.

خدمة دراجون باس لحاملي البطاقة السوداء الراجحي.

الحصول على كشف الحساب شهريا.

الدخول إلى حوالي 25 صالة انتظار مطارات بشكل مجاني.

الاشتراك في برنامج مكافأة والحصول على النقاط.

الاستفادة من النقاط لعملاء بنك الراجحي والحصول على خدمات.

حصول حاملي بطاقة الراجحي السوداء على العديد من الخصومات في المحلات التجارية في المملكة العربية السعودية.

رقم خدمة عملاء بنك الراجحي 1444

يمكن التواصل مع بنك الراجحي والاستعلام عن العديد من الخدمات المتميزة التي يقدمها بنك الراجحي لعملائه في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال التالي:

خدمات تقديم الشكاوى: يمكن تقديم شكوى في بنك الراجحي.

البريد الإلكتروني: يمكن التواصل على البريد الإلكتروني.

حساب اليوتيوب: يمكن فتح قناة الراجحي.

وبذلك نكون قد قمنا بالتعرف على بنك الراجحي وكذلك البطاقة السوداء الراجحي ومعرفة الشروط اللازمة للحصول على بطاقة الراجحي السوداء وأيضا التعرف على مميزات بطاقة الراجحي و معرفة رصيد الحساب من خلال ماكينة الصراف الآلي ورصيد البطاقة عبر الموقع الرسمي لبنك الراجحي وطرق التواصل مع بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية.