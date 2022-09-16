نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف وزارة الصحة 1444 وظائف “تقنية، إدارية، مالية” عبر erp.moh.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف وزارة الصحة 1444، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التقنية والإدارية والمالية، وذلك لحاملي شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات التالية “تحليل البيانات، علوم حاسب، التمويل، نظم المعلومات، الاستثمار”، للعمل بديوان الوزارة، على أن يتم التقديم إلكترونياً خلال 5 أيام بدايةً من اليوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر 2022، الموافق 20 صفر 1444، ويستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022، الموافق 24 صفر 1444، ويأتي هذا الإعلان ضمن خطة المملكة في توفير الوظائف للسعوديين بمختلف الجهات والوزارات، ومنها إعلان تقديم وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني، هذا وقد تم تحديد عدة شروط واجب توافرها في المتقدمين نستعرضها معكم خلال السطور التالية، بالإضافة لأهم التفاصيل التي نميز بها متابعي موقعنا ثقفني فتابعونا.

رابط تقديم وظائف وزارة الصحة 1444

الدخول على الموقع الإلكتروني “moh.gov.sa“.

أو الدخول المباشر على “erp.moh.gov.sa“.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها.

تسجيل البيانات كاملة وصحيحة.

الضغط على إرسال الطلب.

شروط التقديم

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثني من نشأ مع والديه خارج البلاد لخدمة المملكة. يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة. تقديم وثيقة التخرج موضح بها التقديم العام والنسبة المئوية والمعدل التراكمي وكذا تاريخ التخرج. في حالة حصول المتقدم على المؤهل من خارج المملكة تقديم شهادة المعادلة معتمدة، مع إرفاق السجل الأكاديمي والمعدل. أن يكون لديه خبرة في العمل بالقطاع الصحي. تقديم شهادة برنت تأميني. في حالة وجود خبره سابقة يتم تقديم مشهد من صاحب العمل.

وزارة الصحة السعودية

هي أحد أهم الوزارات التابعة للحكومة السعودية، وتهتم بمتابعة الحالة الصحية للمواطنين وتقديم خدماتها لمختلف الفئات، كما تتابع تنفيذ الإجراءات الصحية بمختلف المستشفيات والمجمعات الطبية، وكان للوزارة دور كبير وهام خلال أزمة كورونا، وما زالت تتابع حتي الآن ما يتم من رعاية للمرضي والحصول على اللقاحات المقررة، كما تعمل الوزارة على نشر الوعي الصحي والطبي من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر، وتتعاون الوزارة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في تنظيم عدد من البرامج التدريبية والتوظيفية في المجال الصحي والطبي، ومنها “برنامج فني رعاية مرضي، برنامج فني مسعف، وغيرها”، ضمن حرص الوزارة على رفع كفاءة العاملين لديها بمختلف التخصصات.