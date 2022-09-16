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عمر شويل - جدة kKmar.Gov.sa نتائج قبول الحرس الوطني السعودي الذي تقدم فيه العديد من خريجي الثانوية العامة والجامعيين لدخول العام 1444 برقم الطلب، حيث قامت كلية الملك خالد العسكرية بالإعلان عن نتائج قبول الترشيح الأولى للمتقدمين عبر الرابط الإلكتروني للكلية، وقامت بتفعيل الرابط، كما يتاح تسجيل الدخول والاستعلام عبر حساب الفرد على المنصة الوطنية الموحدة.

نتائج كليات الحرس الوطني 1444

تقوم الكليات العسكرية بالمملكة بشكل متتابع، والذي أجرت الاختبارات الخاصة بالخريجين فيها في 1443 بالإعلان عن نتائج قبول الطلاب بشكل متتابع، مثل كلية الملك خالد العسكرية والملك عبد العزيز وغيرها، وذلك بعد الانتهاء من فرز الطلبات والتأكد من بيانات الطلاب والمعدلات التي حصلوا عليها، بالاتفاق ومراجعة المنصة الوطنية الموحدة.

[kKmar.Gov.sa] نتائج الحرس الوطني 1444 سلم الرواتب my.gov.sa تفعيل رابط الاستعلام

وقد قامت كلية الملك خالد العسكرية بمراجعة بيانات الطلاب وبيانات الترشيح الخاصة بهم، والتعرف على الأعداد التي ترغب بهم لديها، على أن قامت بطرح وتفعيل رابط الاستعلام المباشر وذلك للتعرف على نتائج الترشيح الأول، القبول المبدئي، على أن يقوم الطلاب بالانتهاء من الاختبارات البدنية والكشف الطبي والمقابلة الشخصية قبل الحصول على نتائج الترشيح النهائية.

ما هي قبول ترشيحات المرحلة الأولى

يكون الاستعلام عن قبول المرحلة الأولى عبر رابط الاستعلام برقم الطلب عبر كلية الملك خالد العسكرية kKmar.Gov.sa وكذلك عبر المنصة الوطنية الموحدة، من خلال حساب الفرد على منصة أبشر الإلكترونية، على أن يتم التواصل مع الطالب لتحديد مواعيد الكشف الطبي والمقابلات الشخصية للتعرف بعدها على نتائج القبول النهائي، وجدير بالذكر أن الكلية قد قامت بفتح باب التسجيل الإلكتروني لحملة الثانوية العامة في 1443 وتقدم الآلاف بالتسجيل عبر رابط الكلية.

ما هو سلم رواتب الحرس الوطني (كلية الملك خالد)

يعرف الحرس الوطني بأنه عماد الأمة ودرعها الواقي ويعمل في ايام السلم على حفظ الأمن الخاص بالحدود والمنشآت الحيوية بالمملكة بينما يكون جزء من الجيش الوطني في أوقات الحرب، ويتم تدريب وتجهيز الجيش بأعلى درجة من الجاهزية وفق أحدث الطرق التعليمية العسكرية الحديثة، وتلاقي الكليات العسكرية بالمملكة في كل عام إقبالا كبيرا بين كل من خريجي الثانوية العامة وأيضا خريجي الجامعات في الرتب المتنوعة.

الدرجة/ الرتبة جندي جندي أول عريف وكيل رقيب رقيب رقيب أول رئيس رقباء (1) 3220 ريال 3395 ريال 3765 ريال 4455 ريال 5260 ريال 6180 ريال 7215 ريال (2) 3350 ريال 3540 ريال 3940 ريال 4665 ريال 5510 ريال 6480 ريال 7575 ريال (3) 3480 ريال 3685 ريال 4115 ريال 4875 ريال 5760 ريال 6780 ريال 7935 ريال (4) 3610 ريال 3830 ريال 4290 ريال 5080 ريال 6010 ريال 7080 ريال 8295 ريال (5) 3740 ريال 3975 ريال 4465 ريال 5295 ريال 6260 ريال 7380 ريال 8655 ريال (6) 3870 ريال 4120 ريال 4640 ريال 5505 ريال 6510 ريال 7680 ريال 9015 ريال (7) 4000 ريال 4265 ريال 4815 ريال 5715 ريال 6760 ريال 7980 ريال 9375 ريال (8) 4130 ريال 4410 ريال 4990 ريال 5925 ريال 7010 ريال 8280 ريال 9735 ريال (9) 4260 ريال 4555 ريال 5165 ريال 6135 ريال 7260 ريال 8580 ريال 10095 ريال (10) 4390 ريال 4700 ريال 5340 ريال 6345 ريال 7510 ريال 8880 ريال 10455 ريال (11) 4520 ريال 4845 ريال 5515 ريال 6555 ريال 7760 ريال 9180 ريال 10815 ريال (12) 4650 ريال 4990 ريال 5690 ريال 6765 ريال 8010 ريال 9480 ريال 11175 ريال (13) 4780 ريال 5135 ريال 5865 ريال 6975 ريال 8260 ريال 9780 ريال 11535 ريال (14) 4910 ريال 5280 ريال 6040 ريال 7185 ريال 8510 ريال 10080 ريال 11895 ريال (15) 5040 ريال 5425 ريال 6215 ريال 7395 ريال 8760 ريال 10380 ريال 12255 ريال

ما هي رواتب ضباط الحرس الوطني kKmar.Gov.sa

الدرجة/ الرتبة ملازم ملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء (1) 7590 ريال 8835 ريال 10600 ريال 13515 ريال 14645 ريال 16520 ريال 18805 ريال 21390 ريال (2) 7970 ريال 9275 ريال 11095 ريال 13780 ريال 15115 ريال 17110 ريال 19455 ريال 22120 ريال (3) 8350 ريال 9715 ريال 11590 ريال 14045 ريال 15585 ريال 17700 ريال 20105 ريال 23580 ريال (4) 8730 ريال 10155 ريال 12085 ريال 14310 ريال 16055 ريال 18290 ريال 20755 ريال 23580 ريال (5) 9110 ريال 10595 ريال 12580 ريال 14575 ريال 16525 ريال 18880 ريال 21405 ريال 24310 ريال (6) 9490 ريال 11035 ريال 13075 ريال 14840 ريال 16995 ريال 19470 ريال 22055 ريال 25040 ريال (7) 9870 ريال 11475 ريال 13570 ريال 15105 ريال 17465 ريال 20060 ريال 22705 ريال 25770 ريال (8) 10250 ريال 11915 ريال 13835 ريال 15370 ريال 17935 ريال 20650 ريال 23355 ريال 26500 ريال (9) 10630 ريال 12355 ريال 14100 ريال 15635ريال 18405 ريال 21240 ريال 24005 ريال 27230 ريال (10) 11010 ريال 12795 ريال 14365 ريال 15900 ريال 18875 ريال 21830 ريال 24655 ريال 27960 ريال (11) 11390 ريال 13235 ريال 14630 ريال 16165 ريال 19345 ريال 22420 ريال 25305 ريال 28690 ريال (12) 11770 ريال 13675 ريال 14895 ريال 16430 ريال 19815 ريال 23010 ريال 25955 ريال – (13) 12150 ريال 14115 ريال 15160 ريال 16695 ريال 20285 ريال 23600 ريال – – (14) 12530 ريال 14555 ريال 15425 ريال 16960 ريال 20755 ريال – – – (15) 12910 ريال 14995 ريال 15690 ريال 17225 ريال – – – –

الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك خالد kKmar.Gov.sa