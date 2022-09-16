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عمر شويل - جدة تسجيل قياس ورقي التي يقوم بها الطلاب في خلال الشهر الجاري، من يوم 15 سبتمبر 2022، في مدارس المملكة والرد على عدد من التساؤلات التي يقوم الطلاب بإطلاقها وذلك عبر منصة تويتر للعناية بالطلاب، وتقوم وزارة التعليم بالاتفاق مع المركز الوطني للقياس والتقويم بإطلاق الاختبارات الإلكترونية والورقية للطلاب لقياس المهارات والقدرات.

اختبارات قياس القدرات (الورقي)

تقوم هيئة القياس والتقويم بالمملكة بتحديد المواعيد المحددة لاختبارات الطلاب والتي كانت كالتالي:

انطلقت اختبارات القياس ورقيا ابتداء من 15 سبتمبر 2022.

يتم إطلاق الاختبارات في القسم العلمي.

يقوم الطالب بأداء الاختبارات من خلال ملفة الشخصي لدى الهيئة.

[موعد النتائج] تسجيل قياس ورقي Qiyas المركز الوطني للقياس والتقويم Etec

يكون من الهام أن يقوم الطلاب في المراحل التعليمة باختبارات القياس، حيث يتم قياس التحصيل في المواد العلمية والأدبية للطلاب للتثبت من استمرار المهارات الخاصة بهم في القدرة العلمية والمعرفية، ويتم في بداية كل عام دراسي بإطلاق العديد من الاختبارات الموحدة بالمدارس واختبارات قياس ذلك لمتابعة الأعمال التعليمية والاستيعابية للطالب على مدار العام.

ما هي طريقة تعبئة ورقة الإجابة للاختبارات الورقية

قام المركز الوطني بالقياس والتقويم عبر منصة العناية بالمستفيدين بإطلاق إنفوجراف خاص بطريقة التسجيل في الاختبار كما يتم عرض نماذج من الاختبارات والتي تختلف على اختبارات القياس المحوسب، ويكون على الطالب التعرف على كيفية التسجيل في الاختبار والمواعيد المقررة له، كما يكون عليه التعرف بين الاختبار المحوسب والورقي.

طريقة التسجيل في الاختبار الورقي

وتشمل اختبارات القياس طلاب الثانوي في القسم العلمي، ابتداء من يوم 15 سبتمبر 2022، وذلك للراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي، ويكون عليهم مراجعة كافة البيانات والمعلومات العلمية التي تمت دراستها خلال السنة النهائية من التعليم الثانوي، ويشمل المواد العلمية مثل الكيمياء والفيزياء والأحياء وكذلك مادة الرياضيات، وتهدف تلك الاختبارات أن يتم مراجعة المعلومات السابقة وأن ينم دخول التعليم الجامعي ولدى الطالب المعلومات الحديثة لاستقبال معلومات جديدة حسب القسم الذي يتم الالتحاق به، وتشترط العديد من الكليات أن يتم اجتياز هذا الاختبارات، كما تشترط كليات أخرى الحصول على معدل محدد في هذا الاختبار.

خطوات التسجيل في الاختبارات الورقية

يتم من خلال 10 خطوات، كما أعلنت منصة العناية بالمستفيدين:

يتم تسجيل الدخول للمركز الوطني للقياس والتقويم كما يتم التسجيل في اختبارات قياس للحصول على حساب .

كما يتم التسجيل في . يقوم الطالب باختيار الخيارات المتاحة للتسجيل.

يتم تحديد الاختبار المطلوب.

يقوم بعدها بالنقر على ايقونة “تسجيل”.

يتم قراءة الشروط ويتم الإقرار بها، شروط الاختبار والآلية الخاصة به.

يقوم باختيار “متابعة”.

يتم التعهد بالالتزام بكافة شروط التسجيل والقواعد العامة لهذا الاختبار.

يقوم بالضغط على “التالي”.

يتم قراءة سياسات المركز الوطني للقياس ثم يقوم بالموافقة عليها.

يقوم بالضغط على زر “التالي”.

يتم اختيار المدينة ومقر الاختبار والتخصص.

يكون عليه تحديد اليوم والتاريخ المناسبين للطالب.

يتم اختيار “التالي”.

يجب التأكد من البيانات المسجل والموعد والمكان الذي اختاره الطالب قبل الانتهاء.

يتم اختيار “الموافقة على الموعد” ثم يتم الضغط على التالي.

الرد على تساؤلات الطلاب عن اختبارات ورقي

يكون من حق الطالب الدخول لهذا الاختبار 7 مرات في خلال 3 سنوات فقط.

“اختبار القدرة المعرفية متاح للشخص بالسنة مرة فقط ؟”، حيث قال: “يحق للمتقدم الدخول للاختبار 7 مرات خلال 3 سنوات، ويحق للهيئة حصر التسجيل في بعض الفترات لمن لم يسبق له التسجيل في الاختبار، ويمكن دخول الاختبار الثامن بعد مرور 3 سنوات من أول اختبار لك”.

“فيه إعادة تصحيح لاختبار ستيب محوسب؟”، ذكر حساب العناية بالمستفيدين أن جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها تخضع لإجراءات جودة وفق المعايير الدولية لضمان الجودة تضمن دقة نتائجها.

“كم يوم وتطلع نتيجة اختبار القدرة المعرفية؟”، حيث أشار إلى أن نتائج اختبار القدرة المعرفية (الرقمي) المنعقد في شهر سبتمبر الجاري ستُعلن خلال 14 يوم عمل من تاريخ الاختبار.

وقد بدأت اختبارات المرحلة الأولى من 12 سبتمبر 2022 وتنتهي خلال أسبوعين بينما تبدأ اختبارات الفترة الثانية في الخامس من نوفمبر 2022.

ما هي طريقة حل اختبارات الورقي

يكون نظام الحل في هذه الاختبارات هو التظليل على الإجابة الصحيحة، على أن يلتزم الطالب بالوقت المحدد والمكان المحدد كذلك، ويكون عليه التسجيل ورقي لهذا الاختبار، على أن يتم التحفظ على أوراق الإجابة تمهيدا للتصحيح والإعلان عن النتائج، وذلك في خلال 14 يوم عمل بالمركزي الوطني للقياس والتقويم.

ما هو الفرق بين الاختبار الورقي والمحوسب

يكون الاختبار المحوسب إلكترونيا بينما يكون الاختبار الورقي حضوريا.

بينما يكون اختبار الورقي بالتظليل بالقلم الرصاص يكون الاختبار المحوسب باختيار والتأشير على الإجابة الصحيحة.

يحق للطالب في الاختبار المحوسب المغادرة فور الانتهاء من الاختبار بينما يكون على الاختبار الورقي انتظار انتهاء الوقت.

يتم التحفظ على الأوراق وتصحيحها في الاختبار الورقي بينما يتم التصحيح إلكترونيا من اختبارات قياس محوسب.

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