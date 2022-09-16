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عمر شويل - جدة اعتراض تملك عقار مؤجر حساب المواطن والذي جاء إلى برنامج حساب المواطن عبر خدمة العناية بالمستفيدين، حيث جاء أحد المواطنين بسؤال عن كيفية تقديم الاعتراض الخاص بالعقارات لمؤجرة، وجاء برنامج حساب المواطن بالرد على العديد من التساؤلات والتي يقوم بنشرها عبر منصة تويتر الرسمية، كما يتيح رقم الاتصال الموحد المجاني للتواصل مع الموظفين في أيام العمل الرسمية.

نتائج أهلية حساب المواطن

يقوم برنامج المواطن السعودي شهريا بالإعلان عن نتائج الأهلية والتي تأتي بعد مرور حوالي 3 أسابيع من تاريخ التسجيل، ويقوم المواطن بالاستعلام عن الأهلية من خلال حسابه الخاص على برنامج حساب المواطن، كما تتيح المنصة الوطنية الموحدة عبر حساب الفرد على ابشر الدخول والاستعلام عن أهلية حساب المواطن، ويتم توفير خدمات الاستعلام وأيضا خدمات الاعتراض.

[جديد] اعتراض تملك عقار مؤجر حساب المواطن سبتمبر 2022 .. خطوات التسجيل

وجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن قد قام باستئناف التسجيل فيه من جديد بعد توقف التسجيل الإلكتروني الجديد فيه منذ عام 2020، وذلك بالأوامر المباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وذلك حرصا منه على المواطن وليواجه المواطنين من أصحاب الدخل المحدود غلاء الأسعار ورفع الدعم عن العديد من الخدمات والسلع.

حل مشكلات عدم أهلية حساب المواطن (مالية – عقارية)

قام البرنامج بالرد على كافة التساؤلات:

جاءت عن كل من عدم الأهلية بسبب العوائد المالية أو الراتب، والتي يتم فيها خطأ في تسجيل بيانات الدخل و الراتب.

كما يتم الرد عن رسالة الدفعات المالية (صفر)، والتي تكون عندما يكون رب الاسرة غير مؤهل بسبب ارتفاع الدخل أو بسبب عدم تسجيل كافة بيانات التابعين له بشكل صحيح.

بينما تأتي رسالة عدم التأهيل بسبب الأملاك العقارية أو العوائد العقارية والتي يكون من دخل شهري له من إيجار أحد العقارات ولم يتم تسجيل هذا الدخل في الدخل.

ما هو حل مشكلة عد الإفصاح عن العوائد المالية

تأتي حل مشكلة عدم التأهيل بسبب العوائد المالية بإعادة التسجيل من جديد بالبرنامج وتصحيح وتعديل البيانات للدخل الحقيقي حسب المؤسسة التي يتبع لها، على أن يتوجه بعد ذلك إلى خدمة صوتك مسموع ويقوم بتقديم الاعتراض والتأكد من إرساله بالشكل الصحيح.

كيف يتم تقديم اعتراض تملك عقار مؤجر حساب المواطن

يتم تسجيل الدخول على برنامج حساب المواطن ، من خدمة المواطنين، بالرقم السري والهوية الخاص بالمواطن ويتم الاستعلام عن الأهلية.

، من خدمة المواطنين، بالرقم السري والهوية الخاص بالمواطن ويتم الاستعلام عن الأهلية. أو الدخول عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيدي حساب المواطن.

كما يمكن الدخول من المنصة الوطنية الموحدة عبر حساب أبشر.

عبر حساب أبشر. كما يتيح برنامج حساب المواطن الاتصال على الرقم الموحد المجاني 19912.

ويتم نشر أبرز الأسئلة ع بر منصة تويتر الخاصة بالبرنامج الاجتماعي حساب المواطن السعودي الجديد.

وقام حساب خدمة المستفيدين بالرد على السؤال المقدم من أحد المواطنين حول عدم الأهلية بسبب المدخلات الإيجارية بالشكل التالي:

«يلزمك تحديث بياناتك في منصة (إيجار)، ومن ثم يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك»، وتكون خطوات تقديم الاعتراض كالتالي «دراسة الأهلية – أسباب عدم أهلية العائل – تقديم اعتراض وإرفاق ما يثبت عدم تملكك لعقار مؤجر من منصة (إيجار)»، ويكون تقديم الاعتراض يتم خلال مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية. ما هي طريقة إرفاق إثبات عدم تملك عقار مؤجر؟

كان برنامج حساب المواطن، أوضح في وقت سابق، أنه لا يلزم الإفصاح عن السكن إذا كان إيجارًا، في أيقونة بيانات العقارات بحساب المستفيد.

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