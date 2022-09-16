وظائف وزارة الدفاع 1444 الشروط وطريقة التقديم بالفيديو

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عمر شويل - جدة وظائف وزارة الدفاع 1444 الشروط وطريقة التقديم بالصور والفيديو .أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التسجيل والقبول بعدد من الوظائف الشاغرة في مجالات وتخصصات مختلفة. وتم تحديد يوم 30 سبتمبر الجاري 2022 كأخر موعد للتقديم. كما أوضحت الوزارة أن التقديم على تلك الوظائف يتم بشكل إلكتروني، ذلك بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة من المتقدمين.

المجالات والتخصصات المطلوبة في وظائف الدفاع السعودية

تتعدد التخصصات المطلوبة كالتالي:

صيانة الطائرات.

الطيارين المتخصصين بإدارة المستشفيات.

الصحة العامة.

التعليم الصحي.

تخصصات التمريض.

التخصصات الطبية.

شروط القبول في وزارة الدفاع

تم الإعلان عن مجموعة من الضوابط والأحكام والتي يجب أن يلتزم بها المتقدم في وظائف وزارة الدفاع السعودي، جاءت هذه الشروط كالآتي:

لا بد أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية، إلى جانب أهمية إقامته داخل المملكة.

من نشأ مع والديه خارج المملكة لخدمة الوطن، يتم استثناؤه من شرط الإقامة.

لا يقل المؤهل العلمي للمتقدم عن شهادة الثانوية العامة، ويتم تفضيل الأعلى في الدرجات العلمية.

لا بد أن يتمتع المتقدم بحسن السبر والسلوك، وعدم تورطه في أي قضايا أخلاقية.

كما يشترط اجتياز الاختبارات الخاصة بالقبول والمقابلة الشخصية.

طريقة التقديم في وظائفِ وزارةِ الدفاع 1444

يمكنك التقديم على وظائف الدفاع العسكرية عن طريق منصة أبشر للتوظيف، والتي يمكنك التقديم من خلالها على الوظائف العسكرية، وكذلك الاستعلام عن نتائج القبول، أدناه هي خطوات التقديم بتلك الوظائف:

ادخل إلى موقع أبشر الإلكتروني.

ادخل إلى الصفحة الرئيسية، ثم اختر تسجيل الدخول.

سجل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالمتقدم.

إذا كان المتقدم لا يمتلك حساب على أبشر، فقم بالضغط على إنشاء حساب جديد.

ثم ادخل إلى الصفحة الرئيسية، واختر الوظائف الشاغرة.

حدد وظائف وزارة الدفاع وقم باختيار الوظيفة التي ترغب بالتقديم فيها.

قم بملء استمارة التقديم واكتب جميع البيانات المطلوبة لضمان أحدي وظائف وزارة الدفاع وهي: الاسم الرباعي. الجنس. رقم الهوية الوطنية. البريد الإلكتروني. العنوان الوطني المؤهل العلمي. الخبرات السابقة. في النهاية يجب أن تتأكد من صحة ودقة البيانات المدخلة ثم اضغط على تقديم الطلب.



انتهى مقالنا عن وظائف وزارة الدفاع 1444 الشروط وطريقة التقديم بالصور والفيديو. تناولنا فيه التخصصات المطلوبة وشروط وكيفية التقديم في وظائف الدفاع السعودي، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.