نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على دعم برنامج الضمان الاجتماعي للعاطلين عن 1444 بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء التسجيل في مخططات الضمان الاجتماعي المتقدمة للعاطلين عن العمل وتقديم المبلغ المستحق لكل مواطن، وفي السطور التالية ننقل لكم كافة التفاصيل الهامة حول الحصول على الدعم المقدم من برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

الحصول على الضمان الاجتماعي للعاطلين

تحاول الحكومة السعودية دائمًا كسب ثقة مواطنيها وخدمتهم، ومن بين هذه المحاولات تم تطوير الضمان الاجتماعي للعاطلين، والذي تم تقديمه للعاطلين في شكل دعم ومساعدة، وكما حددت بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها الشخص من أجل الحصول على هذه المساعدة الاتي:-

أن يكون محل الإقامة الدائم لمقدم الطلب على أراضي المملكة العربية السعودية

يجب أن يكون عمر المتقدمين 35 عامًا.

يجب أن يكون المتقدمون من المملكة العربية السعودية ويحملون الجنسية السعودية.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب مستندات ووثائق تؤكد أنه عاطل عن العمل ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بوثائق تؤكد عدم حصوله على دخل ثابت من أي مصدر.

لم يتلق مقدم الطلب منحة من قبل.

لا يمتلك مقدم الطلب أي مرافق أو أصول عقارية ولا يقتصر على أي أعمال تأمين.

غير قادر على العمل.

التسجيل للحصول على الضمان الاجتماعي الجديد

تسعى الدائرة دائمًا إلى تسهيل الخدمات للمواطنين، ومن باب الحرص الدائم نقدمها إلكترونيًا حتى يتمكن المتقدمون من الحصول عليها بسهولة باتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور.

انقر فوق “تسجيل حساب جديد”.

أدخل جميع البيانات المطلوبة (تاريخ الميلاد، رقم التعريف، رقم الهاتف المحمول) في كل حقل بيانات.

أدخل الرمز المرسل إلى رقم هاتفك المحمول المحدد.

إرفاق المستندات اللازمة بنموذج الطلب.

راجع التفاصيل وانقر فوق أيقونة الإرسال.

طلب الضمان الاجتماعي المطور

بمجرد استيفاء المتطلبات وإكمال عملية التقديم والموافقة، يمكنك بسهولة عرض بيانات المستفيد من الضمان الاجتماعي باتباع الخطوات أدناه:-