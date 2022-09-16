نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتراض حساب المواطن بدأ للدفعة 58 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت رحلة تقديم اعتراض حساب المواطن اليوم للمستفيدين المتضررين من مبلغ الدعم في الدفعة 58. وسيكون بمقدور الراغبين في الاعتراض التقدم بطلباتهم وشكواهم على مدى 90 يومًا من تاريخ إيداع الدعم. حيث يمكن صرف الدعم في الدفعات التالية للمستفيدين إذا كانت حالتهم مؤهل وصدرت لهم نتائج الأهلية. أما من تم وقف الدعم عنه في هذه الدفعة لن يمكنه الحصول على الدعم في الدفعة المقبلة.

أسباب عدم صرف الدعم الدفعة 58

وتتنوع أسباب عدم صرف حساب المواطن وتختلف بحسب كل حالة. لكن في جميع الأحوال يتم وقف الدعم بسبب فقد أحد شروط حساب المواطن. ولكي يتم التسجيل مرة أخرى لابد من إزالة الشرط الذي أفقد المستفيد الحق في الحصول على الدعم. وتتلخص أبرز المشاكل فيما يلي:

حد الدخل المانع من الحصول على الدعم



تجاوز حد الدخل المانع من الحصول على حساب المواطن فهناك معادلة يتم بناء عليها حساب الدخل الشهري للأسرة وعدد الأفراد والتوزيع العمري لهم فوق 18 سنة وأقل من 18 سنة. وبناء على هذه المعادلة يتم احتساب حد الدخل. وفي حالة تجاوز دخل الأسرة الحد المانع يتم وقف الدعم أو تقليص المبلغ. ويمكن أن يتجاوز الدخل الحد المانع في أي وقت مع زيادة رواتب أحد الأفراد أو التحاق أحد التابعين بوظيفة جديدة. فضلا عن عوائد الأنشطة التجارية.

عدم تحديث حساب المواطن

يعد عدم تحديث البيانات من بين أشهر أسباب وقف الدعم. وتشمل البيانات المحدثة الدخل والحالة الاجتماعية وحالة العمل والدخل المتذبذب وغيرها من البيانات. كما تشمل مستندات اثبات الاستقلالية لمن سبق لهم التسجيل كفرد مستقل. وتضمن المستندات سند السكن أو ملكية العقار. وكذلك شهادة السكن الجامعي للطلاب الجامعيين. أو عقد إيجار موثق في حالة السكن بالإيجار.

اعتراض حساب المواطن

يتم رفع الاعتراض في المدة الزمنية المحددة لكل دفعة. ويتم الرفع من خلال تسجيل الدخول على حساب المستفيد ثم الانتقال إلى البيانات المالية ومن ثم الدفعات. يتم اختيار الدفعة المراد الاعتراض عليها والاطلاع على سبب عدم الأهلية. وبعد إزالة السبب يتم تقديم الاعتراض في الحال.