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عمر شويل - جدة شروط ورابط وظائف وزارة التجارة السعودية للذكور والإناث لعام 1444،وموعد التقديم. فقد أعلنت وزارة التجارة السعودية عن 58 وظيفة من الوظائف الشاغرة لكلا الجنسين. تم الإعلان عن مجموعة من الضوابط والشروط المحددة والتي يجب توفيرها من قبل الراغبين في التقديم على تلك الوظائف. ويتم ذلك إلكترونياً من خلال منصة جدراة. إذا كنت مهتما بمعرفة الشروط والأحكام وكذلك رابط التقديم على وظائف وزارة التجارة، فتابع معنا هذا المقال.

شروط وضوابط التقديم

يمكن لكلا الجنسين التقدم للوظائف المعلن عنها من قبل وزارة التجارة بالمملكة وفق مجموعة من الشروط التي لا بد من الالتزام بها من قبل المتقدمين للقبول بتلك الوظائف، وجاءت هذه الشروط كالآتي:

يجب ألا يقل الحد الأدنى لعمر المتقدمين يجب ألا يقل عن 21 عام.

يشترط حصول المتقدمين على مؤهلات تناسب مع الوظيفة المرغوب في التقديم بها.

يجب أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية وكذلك اختبارات القبول.

تم السماح لخريجي دفعة 2018 في التقديم لشغل تلك الوظائف إذا كان لديهم الرغبة في ذلك.

ترشيح المتقدمين الحاصلين على مجموع النقاط الأعلى خلال المقابلة الشخصية، وفي حال تساوي وإذا شخصين فسيتم اختيار حديثي التخرج.

كما يتم ترشيح المتقدمين الحاصلين على معدلات 50% فأكثر.

موعد التقديم على وظائف وزارة التجارة

سيتم البدء في استقبال الطلبات للتقديم في وظائف وزارة التجارة السعودية من يوم 24 صفر لعام 1444، الموافق21 سبتمبر لعام 2022 . وتستمر مدة التقديم حتى 28 صفر لعام 1444، الموافق 25 سبتمبر لعام 2022، وبذلك تكون مدة التقديم لمدة أربعة أيام متتالية. ويبدأ التقديم في خلال هذه الأيام في تمام الساعة 12 صباحًا وحتى 12 مساءً.

تم توفير نماذج التقديم بالوظائف الشاغرة، مع طرح مجموعة من الإرشادات العامة. تضم الإرشادات الإجابة على الأسئلة التي قد يتساءل عنها المتقدمون، وأيضا ً مجموعة من التعليمات، عبر موقع جدارة.

تأكد جيداً من مصداقية البيانات بناءً على أصول مستنداتها، كي يتم استبعاد الطلب من القبول في التوظيف. كما يجب التحقق من كافة التعليمات قبل البدء في تعبئة الحقول، حتى تتجنب الأخطاء التي تؤثر حتماً في نتائج القبول. وقد صرحت وزارة التجارة أنها ستقوم بإعلان نتائج القبول من خلال إعلان الأسماء التي تم ترشيحها عبر موقعها الإلكتروني، فعلى المتقدمين متابعة الترشيحات. مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.