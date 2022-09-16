نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية ٫ يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من الخدمات ، من أبرزها خدمة تمويل الأسرة بهدف مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود ، ضمن شروط معينة يجب أن يستوفيها المتقدمون للحصول على دعم بنكي. من خلال موقع ثقفني سنتعرف على كيفية التقدم للحصول على قرض تمويل الأسرة وشروط الحصول على التمويل وبعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بقرض التمويل من بنك التنمية الاجتماعية.

بنك التنمية الاجتماعية

تأسس بنك التنمية الاجتماعية عام 1971 م وكان يسمى “بنك التسليف” ويبلغ رأس ماله 5 ملايين ريال سعودي وكانت رسالته منح القروض الاجتماعية. حتى عام 1983 ، حصل بنك التنمية الاجتماعية على برنامج القرض المهني ، وحتى عام 1993 ، زاد البنك رأس ماله إلى مليار ريال سعودي. ثم في عام 2006 ومرة أخرى تم رفع رأس مال بنك التنمية إلى 6 مليارات ريال سعودي ، وفي عام 2007 تم تغيير الاسم إلى “البنك السعودي للتسليف والادخار” وتم زيادة مهام البنك الأخرى وهي:

قروض للمؤسسات الصغيرة والناشئة.

يصبح البنك منسق الرعاية التكميلية لقطاع المشاريع الصغيرة والناشئة.

ساعد في تشجيع الادخار والادخار.

قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

يعمل بنك التنمية الاجتماعية على تقديم عدد مهم من الخدمات الإلكترونية للعملاء السعوديين لمساعدتهم ومساعدتهم. ومن هذه الخدمات تمويل الأسرة ، وهو خدمة إلكترونية يقدمها بنك التنمية الاجتماعية تهدف إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود على سحب قرض لمساعدتهم على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

كم قيمة قرض الأسرة

الحد الأقصى لتمويل القرض العائلي قد يصل إلى 100،000 ريال سعودي. يمكن أن تصل فترة التحصيل إلى 5 سنوات. طريقة الدفع شهرية. لا توجد رسوم يتم تحصيلها مقابل هذه الخدمة ، ويتم إعفاء المقترضين في حالة الوفاة أو العجز الكلي بحسب شروط وثيقة التأمين.

شروط تمويل قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

حدد بنك التنمية الاجتماعية عددًا مهمًا من الشروط التي يجب على المقترض استيفاؤها للحصول على قرض عائلي من البنك ، وهذه الشروط هي: