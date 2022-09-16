نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم قيمة مخالفة تنظيمات السير على الطرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم قيمة مخالفة تنظيمات السير على الطرق، قامت المديرية العامة الخاصة بالمرور في المملكة العربية السعودية بتحديد أنظمة الخاصة بالمخالفات الجديدة بهدف التقليل من وقوع الحوادث على طرق، حيث فرضت المديرية العامة بعض الغرامات المالية على عدد من المخالفات مع اختلاف المبلغ بناء على نوع المخالفة التي يرتكبها السائق أثناء السير على الطرق، لذلك من خلال هذا المقال سوف نتحدث عن ما هي مخالفات التنظيمية أثناء سير على الطرق وما قيمتها؟

ما هي مخالفة تنظيمات السير على الطرق؟

تعتبر جميع المخالفات التنظيمات هي من ضمن المخالفات التي أعلنتها المديرية العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، حيث فرضت المديرية لجميع السيارات التي تتجاوز الإشارات الحمراء على خط المشاة، حيث تم تحديد المبالغ الخاصة بالمخالفات، وقامت المديرية العامة بفرض الغرامات على السائقين وأصحاب السيارات الضخمة، وتأتي هذه المخالفات بهدف تنظيم حركة القيادة السيارات في الشوارع السعودية.

كم قيمة مخالفة تنظيمات السير على الطرق؟

تبلغ قيمة مخالفة تنظيمات السير على الطرق تحت إشراف الإدارة العامة للمرور وتكون قيمة المخالفة 300 ريال سعودي وقد تصل إلى 500 ريال سعودي، أما في بعض الحالات الخاصة بعدم وقوف أصحاب السيارات على الإشارة قف فتصبح قيمة المخالفة هنا 500 ريال سعودي وقد تصل إلى 900 ريال سعودي.

أنواع مخالفات تنظيمات السير على الطرق في السعودية

أعلنت المديرة العامة للمرور في السعودية عن تحديد أنواع المخالفات المرورية الخاصة بتنظيمات السير على الطرق وتشمل:

المخالفات الرجوع إلى الخلف في الطرق العامة بمسافة تصل إلى 20 متر أو أكثر.

المخالفات الخاصة بسحب الدراجات الآلية بدراجات أخرى أو سحب كافة المعدات التي تشكل خطراً على الطريق العام.

المخالفات المستخدمة بأنوار المصابيح في السيارة.

مخالفات الخاصة بعدم حمل رخصة القيادة.

مخالفات عدم استخدام كافة المنبهات السيارة ضمن القوانين السير على الطرق العامة.

مخالفة عدم إجراء فحص شامل للسيارة.

مخالفات عدم ربط أحزمة الأمان.

طريقة الاستعلام عن مخالفات السير على الطرق

يمكنك الاستعلام عن جميع المخالفات المرورية باستخدام الطرق التالية: