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عمر شويل - جدة خطوات تغيير رقم الجوال في نفاذ الوطني الموحد التي وفرتها الحكومة السعودية بهدف توفير منصة النفاذ الوطني الموحد لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، لكي تقدم لهم جميع الخدمات المختلفة التي يمكنك الاستفادة منها، وتوفر الحكومة السعودية لكم الكثير من الوقت والجهد للحصول على هذه الخدمات المختلفة، سنتحدث من خلال هذا المقال عن منصة النفاذ الوطني الموحد مع توضيح خطوات تغيير رقم الجوال في النفاذ الوطني.

خطوات تغيير رقم الجوال في نفاذ الوطني الموحد

يتمكن جميع المواطنين تغيير رقم الجوال في منصة نفاذ الوطني الموحد باعتبارها واحدة من الخدمات المتعددة التي تقدمها المنصة، باستخدام تلك الخطوات التالية:

ادخل عبر الموقع الرسمي لمنصة نفاذ الوطني الموحد ثم انقر على أيقونة أبشر.

إدخال كافة البيانات التالية:

اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق المرئي التي يظهر أمامك في الصورة.

ادخل عبر صفحة الخدمات الذاتية ثم انقر إلى تغيير رقم الجوال.

اكتب الرقم الجديد ثم انقر على كلمة التأكيد ثم يتم الموافقة على رقم الجديد.

يم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف للتأكد من الرقم الجديد.

تسجيل الدخول في نفاذ الوطني الموحد

يمكنك الدخول إلى منصة نفاذ الوطني الموحد عبر شبكات الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

ادخل عبر موقع الرسمي لمنصة نفاذ الوطني الموحد.

انقر على الملف الشخصي الوطني ثم تعبئة البيانات المطلوبة وتشمل:

اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

إدخال رمز التحقق المرئي.

اختار خدمة تغيير رقم الهاتف.

تغيير رقم الجوال في أبشر أون لاين

يمكنك أن تقوم بتغيير رقم الجوال الخاص بك عبر منصة أبشر أون لاين باتباع كافة الخطوات التالية: