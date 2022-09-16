نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعادة حساب المستحقات التأمينية الكترونيا عبر موقع التأمينات الاجتماعية بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعادة حساب المستحقات التأمينية من اهم الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثا. والتي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام لجميع المستفيدين من السعوديين. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية لمؤسسه التأمينات الاجتماعية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. كما ثار التساؤل أيضا وكثيرا في الآونة الأخيرة عن العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية. والتي من أهمها خدمه الغاء تأشيرة خروج نهائي عبر منصه مقيم الرقميه وتعرف علي اهم الشروط وخطوات الخدمه. كما ثار التساؤل أيضا حول خدمه تجديد رخصه نشاط تجاري عبر منصه بلدي الإلكترونية بالخطوات وتعرفه علي المتطلبات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بالتعرف علي الخدمه بالتفصيل كما أعلنت عنها التأمينات الاجتماعية. بالاضافه إلي ذلك أيضا سوف نقوم بتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه وتنفيذها الكترونيا من الموقع الرسمي للتأمينات بالخطوات الصحيحة.

إعادة حساب المستحقات التأمينية

أعلنت مؤسسه التأمينات الاجتماعية بالمملكة السعودية عن العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها عبر موقعها الرسمي والتي من ضمنها خدمه إعادة حساب المستحقات التأمينية. والتي تمكن المشتركين في التأمينات من التعديل علي مدد الاشتراك أو أضافتها أو حذفها. وعند وفاه احد المعالين وفي حاله إذا كان للمستفيد مدد بالنظام القديم وتنشا كمعامله إلكترونية. وتتم استباقيا دون الحاجة لتقديم الطلب من المستفيد. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع خدمات مصالحها الحكومية الكترونيا من خلال المواقع الرسمية والمنصات المعتمدة من المملكة.

خطوات حساب المستحقات

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه إعادة حساب المستحقات التأمينية الكترونيا من الموقع الرسمي. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال اتباع الخطوات الأتية :