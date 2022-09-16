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عمر شويل - جدة مع اقتراب الاحتفال بأهم مناسبة وطنية بالمملكة، شريحة كبيرة ترغب في التعرف على طريقة عمل مطوية عن اليوم الوطني 1444/2022،فهي أحد مظاهر الاحتفال بتلك الذكرى العظيمة في تاريخ المملكة وعلى مدار السنوات الماضية تم تحديثها بأكثر من شكل وطريقة، حيث يمكن إعدادها يدوياً أو من خلال جهاز الحاسوب، ويرتكز الهدف في إعدادها على إيصال معلومة أو حقيقة من خلالها للمواطنين ولكن بصيغة جمالية رائعة.

كيف اسوي مطويه عن اليوم الوطني 1444 -2022

يمكن إعداد مطوية مميزة احتفالا بهذا اليوم الوطني الهام بالمملكة العربية السعودية بالطريقة التقليدية والتي تعتمد على النقاط التالية:

يتم تحديد الشكل الرئيسي للمطوية سواء كان دائري أو مستطيل أو غيره وريمه بطريقة جمالية على ورق مقوى ملون.

يتم قص الشكل الذي تم رسمه والبدء في تجهيز الكلمات المقرر كتابتها بالمطوية.

يتم طبع صورة واضحة ومميزة عن شعار اليوم الوطني أو صورة لخادم الحرمين الشريفين.

يتم قص الصورة بما يتناسب مع حجم المطوية والنص المقرر كتابته بها.

عقب الانتهاء من كتابة النص وإضافة الصورة الآن المطوية جاهزة للتوزيع على الأشخاص من الشعب السعودي.

طريقة عمل مطوية إلكترونياً

خلال الفترة الأخيرة تم الاستعانة بشبكة الإنترنت في إعداد المطوية، حيث أنها لا تحتاج سوى بعض من الخطوات البسيطة لتكون جاهزة:

في البداية لا بد من اختيار الرسالة أو النص المطلوب إيصاله في اليوم الوطني، فعلى سبيل المثال يمكن كتابة أبرز اللمحات التاريخية عن ذلك اليوم العظيم.

اختيار قالب مميز لوضع النص فيه حيث تتعدد الأشكال الخاصة بالقوالب ولكن يفضل استخدام القوالب ذات اللونين الأخضر والأبيض انتساباً لعلم المملكة.

اختيار حجم الخط ونوعه وتحديد تصاميم مميزة من خلال إضافة الخطوط الملونة والداخلية والخارجية بشكل مميز.

طبع المطوية بالأخير ثم توزيعها في فئات الشعب.

أنواع المطويات الوطنية

الهدف الرئيسي من المطويات هو إيصال رسالة محددة ولكن بشكل مميز، وتتنوع المطويات وتختلف فيما بينها كما يلي: