نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة حساب المواطن التقديرية 1444 ورابط الحاسبة .ca.gov.sa وكم مبلغ كل فرد شروط الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة حساب المواطن 1444، منذ أن تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في دعم حساب المواطن وهناك الكثيرين من الأسر السعودية التي قامت بالتقديم في الدعم و يبحثون عن طريقة احتساب قيمة الدعم التي سوف يحصلون عليه، ولذلك وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية آلية إلكترونية يتمكن عن طريقها معرفة قيمة استحقاق الدعم وذلك للتسهيل على المستفيدين، يعد برنامج حساب المواطن من البرامج الاجتماعية التي يحصل من خلالها المستفيدين على دعم مادي بشكل شهري يساندهم ويساعدهم في أعباء الحياة، وقد تم الإعلان بأمر ملكي عن إعادة فتح باب التقديم في حساب المواطن منذ إغلاقه لمدة عامين ومن خلال المقال سنقدم لكم طريقة احتساب المعاش و طريقة التسجيل في الدعم وشروط الأهلية بعد التعديلات الجديدة.

حاسبة حساب المواطن 1444

هي أداة وآلية إلكترونية جديدة وضعها حساب المواطن تم إطلاقها مؤخرا وهذا لتسهيل على المستفيدين من الدعم في معرفة قيمة الدعم أو المستحقات المالية التي يحصل عليها الفرد أو الأسرة، فمن خلال الحاسبة التقديرية يستطيع المستفيدين معرفة قيمة الدعم بخطوات بسيطة وسهلة جدًا خلال دقائق من خلال تحديد عدد أفراد الأسرة.

طريقة استخدام الحاسبة التقديرية 1444

لقد وضح برنامج حساب المواطن خطوات وطريقة احتساب قيمة الدعم وهو بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن الالكتروني.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل.

قم بالنقر على أيقونة الحاسبة التقديرية من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك قم بتحديد حالتك (فرد مستقل أم رب أسرة).

قم بتحديد عدد أفراد التابعين وفقا لأعمارهم اقل من 18 عام أو أكبر.

ثم الضغط على احتسب.

على الفور سيظهر أمامك قيمة الدعم المستحق.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1444 بعد التعديلات الجديدة

لقد تم إصدار قرار ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز بتخصيص مبلغ دعم إضافي وهو 10.8 مليار ريال سعودي وهذا لمستفيدي الضمان الاجتماعي و حساب المواطن لمواجهة إرتفاع الأسعار، على أن يكون قيمة دعم حساب المواطن الاضافية هي 8 مليار ريال، ولذلك بدأ الجميع يبحث عن قيمة دعم كل فرد في الدعم بعد التعديلات الجديدة وهي على النحو التالي:

قيمة دعم رب الأسرة 720 ريال سعودي. دعم التابع لرب الأسرة وأقل من 18 عام 215 ريال سعودي. قيمة دعم التابع لرب الأسرة وأكبر من 18 عام 360 ريال سعودي. على هذه القيمة يتم احتساب قيمة المستحقات المالية لمستفيدي الدعم.

ما هي شروط أهلية حساب المواطن

يتم وضع الشروط والضوابط في البرامج الاجتماعية بغرض دراسة الحالة والتأكد من إذا كانت تستحق هذا الدعم أم لا وفقا لهذه الشروط، وهي: