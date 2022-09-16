نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعاطل والموظف قرض العمل الحر بدون فوائد إضافية ب120 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة للعاطل والموظف السعودي يمكن الحصول على قرض العمل الحر التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية بعد تطابق الشروط الواجبة للتمويل حيث يحتاج التمويل النقدي عدم زيادة الحد الأقصى المسموح بيه من الدخل الشهري الذي يبلغ حوالي 20 ألف ريال سعودي سواء كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص بالمملكة كذلك يحتاج تمويل العمل الحر فحص السجل الائتماني للعملاء السعوديين إيضًا يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 65 عام كذلك من أجل الحصول على قرض بدون فوائد إضافية بأقساط شهرية تصل إلى أربعون شهر إيضًا تمكن جميع الراغبين في زيادة دخلهم الشهري الذي يعتبر من الأهداف الأساسية التي يقدمها برنامج قرض العمل الحر عن طريق بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

شروط الحصول على تمويل نقدي من خلال برنامج قرض العمل الحر

في البداية التمويل النقدي المقدم من خلال برنامج قرض العمل الحر يمتاز بتوفير التمويل بدون هامش ربح أو بدون دفع فوائد على التمويل فهو يهدف إلى مساعدة العاطلين والموظفين والطلاب من أجل زيادة دخلهم ومستوى المعيشة لديهم بالمملكة العربية السعودية ولكن للحصول على هذا التمويل لابد من تطبيق كافة الإجراءات والشروط الواجبة كما يلي بكافة التفاصيل:

يشترط قرض العمل الحر عبر بنك التنمية الاجتماعية توفير فحص السجل الائتماني لكافة العملاء المتقدمين.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك دخل لا يتعدى مبلغ 20,000 ريال سعودي.

متاح تمويل العمل الحر للعاطلين والموظفين والطلاب بشرط توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني الذي يبدأ من 18 عام حتى 65 عام فقط.

لابد من إحضار موافقة الكفيل الضامن السعودي قبل القيام بالتقديم على برنامج قرض العمل الحر في السعودية.

جميع المزايا التمويلية المتوفرة عند طلب قرض العمل الحر بالمملكة