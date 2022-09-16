نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور لعام 1444 قبل غلق باب التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الخدمات المتميزة التي تقدمها الوزارة، وصولاً إلى فئة المجتمع السعودي التي تقدم إلكترونياً، مثل طلب حقوق الضمان الاجتماعي، حيث أن برنامج الضمان المطور هو أحد الأنظمة المعتمدة من قبل الحكومة السعودية للحماية الاجتماعية لمواطنيها، ويوفر للمواطنين كل الدعم المادي والمعنوي، بالإضافة إلى العديد من خدمات التأهيل والتدريب، وبذلك يصبح المواطنون قادرين على القيام بذلك.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

يمكنك التعرف مستحقات الضمان الاجتماعي المتقدم لعام 2022 باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

حدد الخدمات الإلكترونية من القائمة الجانبية للصفحة.

انقر فوق “استفسارات التقاعد”.

املأ الفراغ برقم السجل المدني الخاص بك.

اكتب رقم الفحص البصري في المساحة المتوفرة.

انقر فوق رمز الطلب.

اعرض النتيجة الصحيحة على صفحة أخرى.

شروط الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية 1444

هناك عدة شروط يجب أن يستوفيها الشخص حتى يتم قبوله في نظام الضمان الاجتماعي السعودي لعام 1444. هذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، باستثناء من تتوفر فيه الشروط التالية:

استثناء من غير السعوديات المتزوجات من سعودي. تُستثنى من ذلك النساء غير السعوديات المطلقات أو الأرامل ولديهن أطفال من الجنسية السعودية. يُستبعد جميع أبناء السعوديات المطلقات أو الأرامل المتزوجات من أجانب. يُستثنى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأرامل أو الأيتام أو أي شخص لديه بطاقة نقل في المملكة العربية السعودية.

يجب على الأشخاص المتقدمين للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي أن يكونوا مقيمين بشكل دائم على أراضي المملكة العربية السعودية.

دخل الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي أقل من الحد الأدنى للمعاش المحسوب لكل من المستقل والأسرة.

يجب على المتقدمين للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي تلبية جميع المعايير والشروط لامتلاك الثروة

يجب على المتقدمين تلبية جميع المتطلبات التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية للموافقة على طلباتهم.

حالات ايقاف دعم الضمان الاجتماعي

في المملكة العربية السعودية، هناك العديد من الحالات التي يتم فيها إيقاف مدفوعات معاشات الضمان الاجتماعي، ويتم عرضها في الحالات التالية: