نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تعلن عن فتح باب التسجيل للزوجة في الضمان الاجتماعي المطور 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رداً على أسئلة طرحها العديد من المواطنين السعوديين حول هذا الموضوع إن يحق للزوجه التسجيل في البرنامج والوصول إلى البرنامج الذي يجعلك مؤهلاً للحصول على الدعم لمواطني المملكة العربية السعودية، ولكن هناك العديد من الشروط التي يجب على المتقدمين استيفائها حتى يكونوا مؤهلين للحصول على الدعم.

كيفية إضافة الزوجة في برنامج الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل إشراك الزوجة في برنامج ضمان اجتماعي مُصمم والتأهل للحصول على المساعدة، هذا صحيح وجاءت على النحو التالي:-

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم انقر فوق الصفحة الرئيسية للموقع.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك وانقر فوق زر تسجيل الدخول.

ثم اضغط على زر الخدمات الإلكترونية من بين الخيارات المتاحة على الموقع.

حدد القسم الخاص بك وانقر فوق رمز “تطبيق”.

كتابة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمتقدم في الخانات المخصصة لذلك.

إرفاق كافة المستندات والوثائق اللازمة.

التأكد التام من أن جميع البيانات والمعلومات التي تم إدخالها صحيحة.

اقرأ جميع الشروط الموجودة على الموقع وانقر للموافقة على هذه الشروط.

بعد ذلك، انقر على زر “بدء الخدمة” وانقر على خيار إضافة شريك جديد.

بعد ذلك، قم بتدوين جميع البيانات اللازمة عن زوجتك والتي ستتم إضافتها إلى برنامج الضمان المطور.

وفي النهاية يتم الصغط على زر حفظ من أجل إرسال الطلب الخاص بالمتقدم.

متطلبات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

هناك العديد من الشروط التي يجب أن يستوفيها الشخص المتقدم للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، والتي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك من أجل الحصول على الدعم المقدم إلى جميع المواطنين الراغبين في ذلك، وجاءت الخطوات وفقًا للتالي:-