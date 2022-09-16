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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمتزوجة وشروط وخطوات التسجيل لاستحقاق الضمان الاجتماعي المطور في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير من النساء المتزوجات عن كيفية التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي وشروطه وسوف نوضح بداخل المقال شروط استحقاق معاش الضمان للمراة المتزوجة وكيفية التسجيل ، حيث تهتم العديد من المواطنات في المملكة بمعرفة شروط الضمان الاجتماعي المطور للمرأة المتزوجة وذلك للحصول على راتب الدعم الشهري المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعديد من فئات المواطنين المستحقين للدعم، وتعتبر المرأة سواء المتزوجة أو المطلقة والأرملة من المستحقات للحصول على الضمان الاجتماعي المطور في حال توافر الشروط المطلوبة للاستحقاق ويمكن للمستحقين التسجيل الكترونيا من خلال موقع رابط الضمان الاجتماعي.
الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الضمان الاجتماعي للمتزوجة:
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية بعض الشروط التي يجب توافرها لدى المرأة المتزوجة، ومن خلال هذا المقال نوضح هذه الشروط:
- يشترط أن يكون لديها أبناء من زوج سعودي الجنسية.
- يجب أن تكون المتقدمة ذو جنسية سعودية ومقيمة بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.
- عمر المتقدم بحد أقصى 65 ولا يزيد عن ذلك
- ويمكن للمرأة المتزوجة من رجل غير سعودي أن تحصل على المعاش في حال عدم قدرة زوجها على العمل، ويجب تقديم المستندات التي تثبت ذلك.
كيفية التسجيل لاستحقاق الضمان الاجتماعي:
نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين حول كيفية التقديم للحصول على دعم الضمان الاجتماعي وكيفية التسجيل بالخطوات:
- ادخل على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ثم تقوم بتسجيل الدخول على الموقع باستخدام حساب المتقدم أو عن طريق النفاذ الموحد ببيانات منصة أبشر الإلكترونية.
- ثم تقوم بالدخول من الصفحة الرئيسية للحساب يتم النقرعلى خيار “الذهاب للملف الموحد”.
- ثم عليك بصفحة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.
- ثم تقوم بملء وكتابة البيانات المطلوبة وهي تتكون من عدة بنود وأقسام مثل “البيانات الشخصة، بيانات السكن، بيانات الدخل، بيانات التعليم، بيانات العمالة، بيانات الترخيص، بيانات الممتلكات، بيانات التابعين وأخيرا تأكيد المعلومات.
- ثم عليك يملء وكتابة جميع المعلومات المطلوبة في أماكنها المخصصة والتأكد من صحتها قبل تقديم الطلب.
- قراءة الشروط والأحكام جيداً ثم الموافقة عليها
- الضغط على تقديم الطلب.
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