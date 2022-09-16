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عمر شويل - جدة برنامج سابك متاح فقط لخريجي قسم .. يتسائل الكثير من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية بجامعاتها وكذلك كافة كلياتها على التساؤل عن الأقسام الخاصة بكل كلية والبرامج التي تعينها لهم التنسيق من أجل التدريب في الشركات الوطنية السعودية كشركة سابك مثلًا وهو البرنامج المعد خصيصًا للطلاب في السنة الأخيرة من الجامعة أو سنة التخرج فتقوم الشركة إلى إضافة البرامج كذلك خلال السنوات القادمة وتجعل التدريب مؤهل للتوظيف والتعيين بوظائف أخرى والجدير بالذكر أن شركة الصناعات البتروكيماوية سابك هي شركة سعودية تأسست في 1976 ميلاديًا تتخصص في صناعة البتروكيماويات كالنفط والوقود والغازات وكذلك المواد المحترقة كالوقود والفخم وغيرها وتقوم الشركة بعمل برامج تدريبية بشكل دائم ومستمر للخريجين في المرحلة الثانوية بالمملكة وتحتل أرامكو على الأسهم الخاصة بسابك في الأسواق السعودية .

برنامج سابك متاح فقط لخريجي قسم

ويواجه المتدربون في برامج التطوير الوظيفي المبكر اختبارات يجب عليهم المرور بها باكتساب.

بعض الخبرات وسابك هو أحد هذه البرامج التي تمنح الطالب والخريج الجديد الخبرة اللازمة.

في مجالات كدورات التعلم والتدريب الرسمية بجانب التدريب والتوجيه بجانب الشركات.

ذات المهام القوية من أجل العمل والتواصل خاصة خريجي الثانوية فهي قسم العلوم الطبيعية.

والبرنامج التدريبي سابك هو برنامج للتدريب التعاوني مع الكليات والجامعات السعودية .

والذي تم تصميمه خصيصًا للطلاب في آخر سنوات الدراسة أو السنة النهائية .

والذي هو عبارة عن مسار وظيفي يتم اختياره لطوير الطلاب واكتسابهم للخبرات.

فيقدم للطلاب والكليات المختلفة من أجل منحهم خبرة عن الحياة المهنية وزيادة مهارتهم المعرفية .

وبالنسبة للطريقة الخاصة بالتقديم في برنامج سابك للتعاون والتدريب فيجب أن يتوفر في الشخص.

الراغب في خوض التدريب عدة شروط وهي أن يكون الترشيح من جانب الكلية والجامعة.

التي ينتمي إليها الطالب بجانب حصول الطالب على معدل مرتفع تراكمي يصل إلى 3.5 من 5 .

أو 2.5 من أصل 4 درجات بجانب اجتيازه الكشفي الطبي والفحص الشامل والتخصصي التقني.

ولا يكون خريجًا من جامعة أو كلية أخرى.

ومن المميزات التي تمنحها سابك أنها تقوم بتحمل التكاليف الدراسية الخاصة بالمتدرب.

ومكافأة شهرية ممنوحة له ودفع بدلات سكن ومواصلات وغيرها من المميزات .