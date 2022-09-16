ماهي رسوم اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعد التعديل

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عمر شويل - جدة رسوم اختبار الهيئة السعودية كم تبلغ؟ حيث تعتبر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من الهيئات الرسمية وتحظى باهتمام كبير من الأفراد المهتمين بالمجال الطبي والراغبين في الاستفادة من خدمات الهيئة والتسجيل على اختباراتها، حيث تأسست الهيئة السعودية الصحية عام 1413 م (الموافق 1992 م) في مدينة الرياض، ولها العديد من الفروع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.

كم رسوم اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

كشفت الهيئة السعودية للمهن الصحية عن أسعار ورسوم الاختبارات لجميع الراغبين بالتقدم عليها، ويتوجب على المتقدمين معرفة أن أسعار الاختبارات تختلف باختلاف المهنة في الهيئة والتي تتراوح ما بين 500 ريال و1500 ريال سعودي، فيما يلي رسوم اختبارات التصنيف المهني موضحة بالجداول:

التصنيف المهني الرسوم أطباء مقيمون-عامون 1100 ر. س أطباء نائب/نائب أول 1500 ر. س أطباء استشاريون 1800 ر. س معادلة دورات بالمدة – تصنيف زمالات تخصصات دقيقة للأطباء 600/1100 ر. س الصيادلة والأخصائيون الصحيون بكالوريوس/ماجستير 1100 ر. س الصيادلة والأخصائيون الصحيون(دكتوراه) 1500 ر. س الفنيون /المساعدون الصحيون 600 ر. س بكالوريوس الجامعات السعودية الحكومية للقرار المباشر 500 ر. س التراخيص الإضافية 1500 ر. س.

تتراوح رسوم التسجيل المهني ما بين 400 ريال سعودي وحتى 1250 ريال سعودي، أما فيما يخص التسجيل المهني فيمكن معرفة الرسوم عبر الجدول الآتي: