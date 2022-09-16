نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي رسوم اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعد التعديل في المقال التالي
عمر شويل - جدة رسوم اختبار الهيئة السعودية كم تبلغ؟ حيث تعتبر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من الهيئات الرسمية وتحظى باهتمام كبير من الأفراد المهتمين بالمجال الطبي والراغبين في الاستفادة من خدمات الهيئة والتسجيل على اختباراتها، حيث تأسست الهيئة السعودية الصحية عام 1413 م (الموافق 1992 م) في مدينة الرياض، ولها العديد من الفروع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.
كم رسوم اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
كشفت الهيئة السعودية للمهن الصحية عن أسعار ورسوم الاختبارات لجميع الراغبين بالتقدم عليها، ويتوجب على المتقدمين معرفة أن أسعار الاختبارات تختلف باختلاف المهنة في الهيئة والتي تتراوح ما بين 500 ريال و1500 ريال سعودي، فيما يلي رسوم اختبارات التصنيف المهني موضحة بالجداول:
|التصنيف المهني
|الرسوم
|أطباء مقيمون-عامون
|1100 ر. س
|أطباء نائب/نائب أول
|1500 ر. س
|أطباء استشاريون
|1800 ر. س
|معادلة دورات بالمدة – تصنيف زمالات تخصصات دقيقة للأطباء
|600/1100 ر. س
|الصيادلة والأخصائيون الصحيون بكالوريوس/ماجستير
|1100 ر. س
|الصيادلة والأخصائيون الصحيون(دكتوراه)
|1500 ر. س
|الفنيون /المساعدون الصحيون
|600 ر. س
|بكالوريوس الجامعات السعودية الحكومية للقرار المباشر
|500 ر. س
|التراخيص الإضافية
|1500 ر. س.
- تتراوح رسوم التسجيل المهني ما بين 400 ريال سعودي وحتى 1250 ريال سعودي، أما فيما يخص التسجيل المهني فيمكن معرفة الرسوم عبر الجدول الآتي:
|التسجيل المهني
|الرسوم لثلاثة سنوات
|الرسوم لخمسة سنوات
|استشاري (أطباء)
|750 ر. س
|1250 ر. س
|نائب + نائب أول
|600 ر. س
|1000 ر. س
|طبيب مقيم + عام/ أسنان
|480 ر. س
|800 ر. س
|أخصائي أول / صيدلي أول
|480 ر. س
|800 ر. س
|استشاري غير أطباء
|600 ر. س
|1000 ر. س
|فنيون ومساعدون صحيون
|240 ر. س
|400 ر. س.
ما هي ضوابط الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
- لضمان القبول في الهيئة السعودية للمهن الصحية ، يجب الخضوع للمتطلبات التالية:
- تعبئة نموذج المهن الصحية.
- يجب أن يكون لدى المتقدمين سيرة ذاتية.
- إرفاق المستندات المطلوبة.
- إحضار 3 صور شخصية لمقدم الطلب.
- تحضير صورة من شهادة الامتياز لإثبات ذلك.
- بالإضافة إلى نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.
- يجب إرفاق نسخة من سجلاتك الأكاديمية.
- يجب الحصول على موافقة مبدئية من صاحب العمل للتسجيل في البرنامج.
- القيام بتقديم نسخة صالحة من نتيجة القبول الشامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماهي رسوم اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعد التعديل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.